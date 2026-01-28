Wonder Man Easter Eggs e riferimenti: il Mandarino, gli Avengers, gli attori reali e molto altro

Wonder Man della Marvel è una delle serie più incentrate sui personaggi dell’intero MCU. Tuttavia, è anche ricchissima di riferimenti profondi, Easter egg intelligenti, cameo, collegamenti con la Hollywood reale, oltre a legami sia con i fumetti originali sia con il più ampio Marvel Cinematic Universe.

Con Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Simon Williams e il ritorno di Sir Ben Kingsley nei panni di Trevor Slattery, Wonder Man segue l’improbabile duo mentre affronta Los Angeles e la difficile scalata per diventare grandi attori di Hollywood (senza contare i superpoteri nascosti di Simon). Il risultato è uno dei progetti più unici mai realizzati nell’MCU.

Tenendo questo a mente, ecco tutti gli Easter egg, i riferimenti e i collegamenti più interessanti che abbiamo individuato nei otto episodi di Wonder Man.

I più grandi e migliori Easter egg, riferimenti, cameo e collegamenti all’MCU in Wonder Man della Marvel

Sanford Williams — La première di Wonder Man ci mostra per la prima volta il padre di Simon, Sanford. Nei fumetti era un importante industriale del settore bellico (anche se questo non è il caso nell’MCU).

Tuta anni ’80 ispirata a Visione? — Portando Simon a vedere Wonder Man del 1980, l’eroe immaginario indossa una tuta con colori simili a quelli di Visione. Potrebbe essere un richiamo intenzionale, considerando che nei fumetti originali le onde cerebrali di Visione erano basate su quelle di Simon Williams.

Uscita cinematografica di Rogers: The Musical — Dopo il debutto in Hawkeye, in Wonder Man viene rivelato che Rogers: The Musical avrà una propria uscita cinematografica, rafforzando il chiaro parallelo con Hamilton.

American Horror Story / Castle Rock / Sons of Anarchy — Prima di girare un episodio di American Horror Story, Simon elogia la regista per il suo lavoro in Castle Rock e Sons of Anarchy, confermando l’esistenza di tutte e tre le serie nell’MCU.

Ashley Greene di Twilight — Prima che Simon perda il ruolo, l’attrice Ashley Greene appare in un cameo nel ruolo di sé stessa. Doveva essere la partner di scena di Simon, prima che lui desse troppi suggerimenti (e Simon elogia anche il suo lavoro in Twilight).

Ryan Murphy — Il co-creatore di American Horror Story, Ryan Murphy, viene citato e contattato telefonicamente poco prima che Simon perda il ruolo.

Midnight Cowboy — Simon guarda Un uomo da marciapiede con Dustin Hoffman e Jon Voight, ed è proprio lì che incontra Trevor Slattery per la prima volta, diventando a loro volta un improbabile duo.

Pizza Gate / Illuminati — Dopo essersi finto il Mandarino in Iron Man 3, Trevor nega ogni coinvolgimento nel Pizza Gate o negli Illuminati (da non confondere con il team di supereroi visto in Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022).

Poster del film di Kingo — All’esterno del piccolo cinema compare un poster di un film con protagonista l’Eterno/attore Kingo, un Easter egg ricorrente dell’MCU fin dall’uscita di Eternals nel 2021.

The Zaniac! — Vediamo anche un poster di The Zaniac!, film fittizio interpretato dall’attore Brad Wolfe, ex Hunter X-05 della TVA (visto nella stagione 2 di Loki).

Young Frankenstein — L’ultimo poster è quello di Frankenstein Junior (1974) diretto da Mel Brooks, un film reale.

Von Kovak dovrebbe sembrare familiare ai fan di Superman — Von Kovak è un celebre regista dell’MCU che vuole riavviare Wonder Man del 1980. È interpretato da Zlatko Burić, che ha interpretato anche il Presidente di Boravia in Superman (2025).

The Fly — Kovak cita La mosca di David Cronenberg come esempio di come trarre ispirazione da un film preesistente creando comunque qualcosa di nuovo e spettacolare.

“Stiamo già parlando con Leo” — L’agente di Simon afferma che lo studio sta già parlando con “Leo”, presumibilmente Leonardo DiCaprio.

Deadline è canon nell’MCU — Simon menziona un articolo di Deadline, confermando che il noto sito di notizie hollywoodiane esiste anche nell’MCU.

La “Doorman Waiver” — Simon deve firmare un modulo che conferma di non avere poteri, chiamato “Doorman Waiver”, un riferimento al personaggio Marvel omonimo che apparirà più avanti nella serie.

“Sono abbastanza sicuro che fosse un terrorista” — Richiamo al debutto MCU di Trevor in Iron Man 3 come falso Mandarino.

King Lear (Il brindisi di Croyden) — Il periodo di Trevor nei panni di Re Lear a Croyden era già stato menzionato in Iron Man 3.

DODC — Trevor lavora per il Department of Damage Control, introdotto in Spider-Man: Homecoming e poi apparso in No Way Home, Ms. Marvel e She-Hulk.

Chinese Theater — Simon osserva le stelle di Hollywood vicino al Chinese Theater, che fu anche uno dei siti dell’esplosione Extremis in Iron Man 3.

La madre di Trevor — Trevor parla di sua madre come prima fonte d’ispirazione per la recitazione, già citata nel one-shot All Hail the King.

Joe Pantoliano — L’attore reale viene citato come colui che avrebbe rubato a Trevor il ruolo principale in una serie medical intitolata South Shore Hospital.

Agente Cleary (DODC) — Cleary torna come agente responsabile del caso Simon Williams, dopo No Way Home e Ms. Marvel.

Megan 3.0 — Nell’MCU Megan 3.0 sembra già essere stato approvato, a differenza della realtà.

Gli occhiali del Mandarino — Trevor possiede ancora gli occhiali indossati in Iron Man 3 e All Hail the King.

The Matrix & Midnight Run — Simon elogia Pantoliano citando Matrix e Midnight Run.

Art Linkletter — Pantoliano cita una frase attribuita ad Art Linkletter che lo avrebbe ispirato a investire nel settore immobiliare.

Matthew McConaughey — Joe sostiene di avergli “rubato lo chef”.

Louis B. Mayer — Citata una famosa frase del cofondatore della MGM sulla sincerità nella recitazione.

Sarah Paulson — Janelle la menziona come riferimento diretto.

Poster dei film di Joe Pantoliano — Compaiono poster di Baby’s Day Out, Monsignor e Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo.

Prigione supermax del DODC — Vista per la prima volta in She-Hulk.

I fratelli Manning — Janelle lavora a un progetto con Peyton ed Eli Manning.

Monologhi di Simon e Trevor — Citazioni da Re Lear, Furore e Amadeus.

“Our Lips Are Sealed” di Belinda Carlisle — La canzone accompagna Simon e Trevor alla festa di compleanno della madre.

Martha ed Eric Williams (Grim Reaper) — Debutto MCU della madre e del fratello di Simon, anche se Eric non sembra essere il villain dei fumetti.

Captain America (un tipo normale) — Sam Wilson viene definito “il pacchetto completo”.

La Criterion Collection di Simon — Segno del suo amore per il cinema classico.

DeMarr “Doorman” Davis — Confermata l’origine del nome della Doorman Waiver.

Josh Gad — Interpreta sé stesso nell’episodio dedicato a Doorman.

Roxxon — La sostanza nera che conferisce i poteri a DeMarr proviene dalla Roxxon.

Mario Lopez – Hot Goss — Fonte delle notizie sulla carriera di DeMarr.

LeFou / Gaston — Battute sul ruolo di Josh Gad in La Bella e la Bestia.

La maschera di Doorman — Fedele a quella dei fumetti.

Michael Strahan — Scelto come sostituto di DeMarr negli spot pubblicitari.

Hulk — Citazione diretta da parte di DeMarr.

“Acrobazie come Cruise” — Riferimento a Tom Cruise.

Rogers: The Musical (di nuovo) — Altro cartellone pubblicitario su Hollywood Blvd.

“Ohana significa famiglia” (Lilo & Stitch) — Presente negli spot Disney+.

“Un amico da una dimensione tascabile” — Riferimento a Morris di Shang-Chi.

Cher / Chaka Khan — Citazioni musicali di Trevor.

“Ho appena finito un progetto di Chris Nolan” — Conferma l’esistenza del regista nell’MCU.

Il muro di ispirazione di Kovak — Include Iron Man, Capitan America, Thor, Black Panther e Alien.

Pretty Woman — Simon recita battute dal film ai provini.

“Enhanced” — Termine MCU per individui potenziati.

Gli occhiali di Simon (moderni vs fedeli) — Meta-commento sui costumi dei supereroi.

Progetto Netflix di Shonda Rhimes — Offerto a Simon.

Interviste di Kathy Friedman — Citati Joseph Gordon-Levitt e Glenn Howerton.

Prossima stagione di Severance — Vivian rivela di avere un ruolo.

Poster de Il pianeta delle scimmie — Collegamento con Shang-Chi.

Logo dei Dieci Anelli — Apre il nuovo video del Mandarino.

“Prendermi il merito di esplosioni accidentali” — Classico Trevor.

“Non mi hai visto arrivare” — Frase iconica del Mandarino.

Gli stessi occhiali del film del 1980 — Perfetto equilibrio tra modernità e fedeltà.

La super-tuta di Wonder Man — Ispirata alle versioni moderne dei fumetti.

Completo rosso della première — Molto fedele ai fumetti.

“Energia ionica” — Conferma dei poteri di Simon nell’MCU.

Simon Williams: minaccia o risorsa? — Possibile riferimento a Civil War nei fumetti.

“Brosnan / De Niro / Banderas?” — Trevor ignora di essere stato sostituito da Pantoliano.

“Everybody’s Talkin’” — Brano di Midnight Cowboy che chiude la serie.

Tutti gli episodi di Wonder Man sono ora disponibili in streaming su Disney+.