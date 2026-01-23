Chris Pratt rivela la reazione di James Gunn alla sua idea di casting per Batman

È diventato uno scherzo ricorrente online che Chris Pratt stia cercando di interpretare ogni personaggio immaginabile, ma c’è almeno un ruolo che difficilmente otterrà presto: quello di Batman della DC. La star della Marvel ha già lavorato con James Gunn in Guardiani della Galassia e, con le voci che circolano sul possibile passaggio degli attori dei precedenti progetti di Gunn alla DCU, il nome di Pratt è venuto fuori naturalmente. Tuttavia, secondo lo stesso attore, al momento non c’è nulla in cantiere, il che suggerisce che un passaggio dall’MCU a Gotham non avverrà a breve.

In un’intervista al podcast Happy Sad Confused con Josh Horowitz, Pratt è infatti stato interrogato sul suo futuro nella DCU, dato che Gunn co-dirige lo studio con Peter Safran. Secondo Pratt, ci sono state delle discussioni e lui ha espresso interesse a lavorare di nuovo con Gunn in un progetto futuro. Ma afferma anche di non avere idea di quale personaggio DC interpreterebbe se dovesse entrare a far parte dell’universo cinematografico dei supereroi rivali.

“Sai, ci piacerebbe parlare di questo e anche di altre cose, ma sì… Ho sempre cercato di mantenere il mistero perché penso che sarebbe fantastico poterlo fare. Ma se devo essere sincero, no, non credo. Penso che ci siano alcuni personaggi che potrei interpretare, e probabilmente lui la pensa allo stesso modo. Ma, sai, non c’è nulla. Mi piacerebbe essere misterioso e stuzzicare un po’ la curiosità della gente. Ma in tutta onestà, non so quale personaggio potrebbe essere. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui, però“.

A Pratt è stato poi chiesto se stesse pensando di interpretare Batman, dato che The Brave and the Bold è ancora in fase di sviluppo e non è ancora stato scelto il protagonista. L’attore ha poi a quel punto rivelato di essersi proposto per il ruolo a Gunn tramite un fotomontaggio di se stesso con indosso la maschera di Batman. Tuttavia, sulla base della risposta di Gunn al suo fotomontaggio, è improbabile che l’attore diventi il nuovo Cavaliere Oscuro della DC. “Ho mandato una foto di me stesso con la maschera di Batman. È un po’ aggressivo nei confronti di James. L’ho fatto con Photoshop e lui ha semplicemente detto ‘ha ha’. Si può dire con certezza che non sarò Batman”.

Chi interpreterà Batman nel DCU?

The Brave and the Bold è stato annunciato da Gunn quando ha dato la notizia della fondazione della DC Studios nel 2023. Inizialmente, doveva far parte del Capitolo 1: Dei e Mostri, incentrato su Bruce Wayne e suo figlio Damian Wayne. Al momento, nessuno è stato scritturato per questo film. Per un po’ di tempo, l’unico nome associato al progetto era quello di Andy Muschietti, il regista di The Flash del 2023. Recentemente, però, è stato annunciato che Christina Hodson è stata aggiunta come sceneggiatrice. Hodson ha già lavorato con Muschietti in The Flash e ha anche partecipato a Bird of Prey e al film Batgirl, poi cancellato.

Diverse persone hanno espresso interesse a interpretare Batman nella DCU. Una di queste è Tyler Hoechlin, che ha interpretato Clark Kent in Superman & Lois. Tra gli altri ci sono Alan Ritchson di Reacher e Jensen Ackles di Supernatural. Nel frattempo, Gunn ha smentito le voci sul casting di Batman sui social media, ricordando ai fan che solo poche persone sanno cosa sta succedendo dietro le quinte. The Brave and the Bold è attualmente in fase di sviluppo e non è stata ancora annunciata una data di uscita.