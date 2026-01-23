Il design completo di Lobo interpretato da Jason Momoa svelato nel nuovo teaser di Supergirl

È stata rivelata la migliore immagine finora di Jason Momoa nei panni di Lobo in Supergirl. Momoa ha reso noto al mondo il suo sogno di interpretare Lobo anni fa, quando era ancora Aquaman della DC, e ha continuato ad alimentare quel desiderio attraverso interviste per anni. Ora, dopo un breve accenno nel primo trailer, è stato svelato il suo look completo. Su X, James Gunn ha condiviso un filmato di Momoa nei panni di Lobo.

Il teaser prende in giro il tempo che ci è voluto a Momoa per interpretare finalmente Lobo, mostrando l’attore che festeggia l’impresa nella sua roulotte prima di passare alle immagini di Lobo in Supergirl. Il personaggio appare incredibilmente fedele al fumetto, con la stessa pelle bianca come il gesso, i segni neri sugli occhi, le zanne, la giacca di pelle, le catene, il sigaro, gli occhi rossi e la motocicletta.

Il Lobo di Momoa resta però un mistero per il prossimo film dell’universo DC. Il motivo è che il personaggio non faceva parte dei fumetti Supergirl: Woman of Tomorrow, su cui è basato il film. Pertanto, il ruolo del cacciatore di taglie spaziale nel film potrebbe fare qualsiasi cosa, da un vero e proprio cattivo a una sorta di antieroe. Non resta dunque che attendere di poterne sapere di più, in attesa di vedere il personaggio in tutta la sua gloria una volta che il film sarà al cinema.

Quello che sappiamo su Supergirl

Oltre a Milly Alcock nei panni della protagonista, Supergirl vedrà anche la partecipazione di Eve Ridley (Il problema dei 3 corpi) nel ruolo di Ruthye Mary Knolle e Matthias Schoenaerts (The Old Guard) nel ruolo del malvagio Krem delle Colline Gialle. Più recentemente, la star di Aquaman, Jason Momoa si è unita al cast nel ruolo di Lobo. Anche Krypto il Supercane dovrebbe avere un ruolo importante nella storia. Le ultime aggiunte al cast sono state David Krumholtz ed Emily Beecham nei ruoli dei genitori di Kara, Zor-El e Alura.

Questa interpretazione di Kara Zor-El si dice sia una “versione meno seria e più provocatoria dell’iconica supereroina”, poiché Gunn cerca di allontanarsi dalle “precedenti rappresentazioni della Ragazza d’Acciaio, in particolare dalla longeva serie CBS/CW interpretata da Melissa Benoist”.

Secondo una breve sinossi, questa storia seguirà Kara mentre “viaggia attraverso la galassia per festeggiare il suo 21° compleanno con Krypto il Supercane. Lungo la strada, incontra una giovane donna di nome Ruthye e finisce per intraprendere una ricerca omicida di vendetta”. L’attrice e drammaturga Ana Nogueira sta attualmente lavorando alla sceneggiatura di Supergirl. La regia verrà firmata da Craig Gillespie.

La Warner Bros. ha annunciato che la nostra nuova Ragazza d’Acciaio prenderà il volo nelle sale il 26 giugno 2026.