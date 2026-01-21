HomeCinema News2026

The Brave and the Bold: la sceneggiatrice di The Flash e Birds of Prey scriverà il film

Di Gianmaria Cataldo

The Brave and the Bold

Sollecitato per avere aggiornamenti su The Brave and the Bold, il co-CEO della DC Studios James Gunn ha ripetutamente affermato che la sceneggiatura è in fase di elaborazione. Il regista di The Flash, Andy Muschietti, rimane legato al progetto come regista e sembra che si riunirà con la sceneggiatrice Christina Hodson. L’autrice non è nuova all’universo DC, avendo scritto Birds of Prey e proprio The Flash.

Jeff Sneider è stato il primo a condividere la notizia, mentre @ApocHorseman di Nexus Point News ha poi confermato con un: “Purtroppo è vero”. Come suggerisce questo commento, la notizia ha ricevuto reazioni contrastanti sui social media. Nessuno dei film DCEU di Hodson ha ricevuto una risposta particolarmente calorosa dai fan, quindi il fatto che le sia stato affidato il compito di rilanciare Batman per la DCU è una notizia molto positiva o molto negativa, a seconda del proprio parere su Birds of Prey e The Flash.

Hodson ha però offerto una solida interpretazione del Cavaliere Oscuro di Michael Keaton in quest’ultimo film e ha dato un tocco divertente a Black Mask in Birds of Prey. Non è quindi estranea a Gotham City, e Gunn è chiaramente un fan della sceneggiatrice. Hodson ha anche scritto Batgirl, che è però stato giudicato “non distribuibile” dalla Warner Bros. Discovery e scartato quando era ormai ultimato. Non resta a questo punto che attendere di sapere che direzione prenderà con The Brave and the Bold.

Di cosa parlerà The Brave and the Bold

Parlando dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino. Ma è anche un piccolo bastardo nei modi di fare. È il mio Robin preferito“.

È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“. Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Al momento, non ci sono altre notizie certe sul film.

