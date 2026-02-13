I fratelli Russo anticipano che Avengers: Doomsday raggiungerà un “nuovo livello” rispetto ai precedenti film Marvel

Robert Downey Jr. tornerà quest’anno nel Marvel Cinematic Universe con Avengers: Doomsday, ma questa volta nei panni dell’antagonista principale. Con l’ingresso di Dottor Destino nella timeline del MCU, i registi del suo grande debutto in Avengers stanno finalmente parlando di ciò che ci si può aspettare. In un’intervista con Empire Magazine, Anthony e Joe Russo hanno infatti parlato di come il personaggio porterà il MCU a un nuovo livello. I due hanno dichiarato: “Ci confrontiamo anche con la complessità e la difficoltà di ciò che questi film possono fare a livello narrativo”.

Hanno poi aggiunto: “Penso che abbiamo trovato un nuovo livello in Doomsday”. Hanno anche spiegato che “Victor von Doom richiede un certo tono”. Tuttavia, il cast di Avengers: Doomsday vedrà anche il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, come rivelato in uno dei trailer del 2025. Il duo di registi ha commentato il ritorno del veterano dell’MCU, affermando: “Abbiamo un’affinità speciale con il personaggio, non riusciamo a immaginare questa narrazione senza il suo ruolo centrale. Il posto speciale che occupa all’interno dell’ensemble, in un certo senso lo mantiene anche in futuro”.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

La sinossi ufficiale conferma il ritorno di Robert Downey Jr. all’interno dell’universo Marvel, questa volta nel ruolo di Doom. La trama resta però al momento sotto riserbo. Stephen McFeely e Michael Waldron risultano accreditati come sceneggiatori.

Il cast di Avengers: Doomsday è stato rivelato per la prima volta durante una diretta streaming a sorpresa della Marvel Studios, in cui diverse sedie hanno svelato il ritorno di numerosi attori. Una delle grandi novità è il ritorno di diversi attori degli X-Men dell’era Fox-Marvel.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America) e Chris Evans (Captain America).