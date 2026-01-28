Henry Cavill condivide il first look di Highlander!

Henry Cavill ha abbandonato i suoi costumi da Superman e la spada di The Witcher per un nuovo ruolo d’azione: il reboot di Highlander diretto dal regista di John Wick Chad Stahelski.

La star d’azione ha pubblicato due prime immagini su Instagram mercoledì mattina. “Buon primo sguardo a Highlander!” ha scritto Cavill. “È stato un viaggio impegnativo per me, di cui vi racconterò tutto quando sarà il momento giusto, ma è un momento speciale poter condividere questo. Spero che vi piaccia.”

Ecco il first look di Highlander:

L’annuncio di Henry Cavill protagonista del progetto per la prima volta è arrivato nel 2021 e le riprese sono finalmente iniziate. Le prime foto non rivelano molto, ma sono simili al tono e all’aspetto dei quattro film d’azione di John Wick di Keanu Reeves, tutti diretti da Stahelski. In una foto, Cavill brandisce una spada massiccia, e sembra che potrebbe trattarsi di un film epico ambientato in due diverse location. La produzione è stata ritardata alla fine dell’anno scorso a causa di un infortunio di Cavill durante la preparazione del film.

Il cast del reboot di Highlander include anche Russell Crowe, Karen Gillan, Djimon Hounsou, Dave Bautista, Marisa Abela e Max Zhang. Michael Finch ha scritto la sceneggiatura, mentre Ryan J. Condal e Kerry Williamson avevano lavorato alle prime bozze del film.

Il nuovo film Highlander è il remake di un fantasy d’azione del 1986 su guerrieri immortali. Christopher Lambert e Sean Connery hanno recitato nel film originale Highlander nel lontano 1986. La storia ricca di azione di esseri immortali impegnati in un combattimento eterno ha dato vita a un franchise che comprendeva quattro sequel, un film per la TV, due serie live-action e una serie animata. Sebbene il film originale e i suoi sequel sempre più ridicoli siano ormai entrati a pieno titolo nella categoria dei cult classici, Highlander è stato ritenuto un IP sufficientemente prezioso da giustificare un remake, con Cavill nel ruolo interpretato quasi 40 anni fa da Lambert.