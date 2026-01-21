Il franchise Fast & Furious tornerà nel 2027, ma non sarà Fast 11

La Universal sta riportando Fast & Furious alla ribalta, ma non con un nuovo film. Dal suo lancio nel 2001, il franchise è passato dall’essere un thriller poliziesco sulle corse clandestine a uno dei fenomeni globali più affidabili della Universal Pictures, con dieci film, uno spin-off, attrazioni nei parchi a tema e progetti animati. Mentre il futuro di Fast 11 continua a prendere forma dietro le quinte, la Universal è chiaramente impegnata ad espandere il franchise in altri settori, a partire da una nuova grande attrazione adrenalinica prevista per il 2027.

Universal Orlando Resorts ha annunciato che il franchise Fast & Furious si espanderà nel 2027 con una nuovissima attrazione a forma di montagne russe ad alta velocità che debutterà agli Universal Studios Florida. Fast & Furious: Hollywood Drift è un’attrazione all’aperto che sostituisce Hollywood Rip Ride Rockit, con drift a 360 gradi, un picco verticale di 170 piedi e un’esperienza ad alta velocità ispirata ai film.

Secondo Universal, “Fast & Furious: Hollywood Drift metterà gli ospiti al posto di guida delle emozioni ad alta velocità dell’universo Fast & Furious della Universal Pictures come mai prima d’ora. I passeggeri proveranno l’ebbrezza di una deriva a 360 gradi mentre sfrecciano attraverso manovre mozzafiato, tra cui un picco verticale di 170 piedi che li porterà a quasi 17 piani di altezza sopra la periferia dell’Universal CityWalk“.

L’apertura di Fast & Furious: Hollywood Drift significa che l’attuale attrazione Fast & Furious: Supercharged chiuderà definitivamente nel 2027 agli Universal Studios Florida. Supercharged è rimasta in funzione per dieci anni agli Universal Studios Hollywood e ha chiuso nel marzo 2025. Oltre all’installazione in Florida, anche gli Universal Studios Hollywood inaugureranno entro la fine dell’anno le loro esclusive montagne russe all’aperto Fast & Furious: Hollywood Drift.

La nuova attrazione sottolinea come Universal continui a considerare Fast & Furious un franchise fondamentale a lungo termine, anche se il suo futuro cinematografico rimane incerto. Nel corso degli anni, il franchise si è evoluto ben oltre la sua premessa originale, trasformandosi in una saga d’azione di portata mondiale famosa per le sue acrobazie sempre più spettacolari, ma irrealistiche, e per la popolarità duratura del suo cast.

Tuttavia, sono proprio questa adattabilità e lo spettacolo sempre più coinvolgente che hanno permesso al franchise di rimanere culturalmente rilevante per più di due decenni, rendendolo perfetto per un’espansione su larga scala nei parchi a tema. Hollywood Drift riflette anche la strategia più ampia della Universal di puntare su montagne russe adrenaliniche legate a proprietà intellettuali riconoscibili. Negli ultimi anni, attrazioni come Jurassic World VelociCoaster e Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure hanno ridefinito ciò che gli ospiti si aspettano dalle giostre basate su franchise, combinando una tecnologia all’avanguardia con un tema coinvolgente.

