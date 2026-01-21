La mummia 4: John Hannah parla del possibile ritorno di Jonathan Carnahan

Un nuovo aggiornamento su La mummia 4 ha rivelato se uno dei personaggi chiave dei film originali si riunirà al trio principale. Il nuovo film, come noto, è stato da poco confermato, con Brendan Fraser e Rachel Weisz che torneranno nei panni di Rick O’Connell ed Evelyn Carnahan. Tuttavia, altri dettagli sul film, tra cui il possibile ritorno di alcuni personaggi familiari, sono rimasti segreti.

Ora, parlando con RadioTimes, la star dei primi film de La mummia, John Hannah, ha affrontato il tema del suo potenziale ritorno nei panni di Jonathan Carnahan nel quarto capitolo della serie. L’attore ha affermato: “Non ufficialmente. Voglio dire, ho sentito e visto la notizia come tutti gli altri, e sarebbe divertente farlo. Sarebbe divertente ritrovarsi di nuovo tutti insieme”.

Tuttavia, Hannah ha anche confermato di aver parlato con Fraser nel 2025 del reboot, sentendo che c’erano piani per riportare tutti i membri del cast originale de La mummia nel prossimo film. Riflettendo sul suo periodo con il franchise, ha spiegato che, se gli fosse stata offerta la possibilità di tornare nei panni di Jonathan, lo avrebbe fatto:

“Fraser ha detto che quello che volevano fare era riunire di nuovo il cast originale. Certamente, per quanto riguarda Brendan e Rachel Weisz, riunirli, e Rachel era disposta a farlo, a detta di tutti”. L’attore ha poi aggiunto: “Era disposta a farlo, sapete, dopo essersi allontanata e aver creato la sua strada, e aver avuto molto successo come produttrice, come attrice, candidata all’Oscar, sapete”.

“Quando mi è stato offerto per la prima volta Il ritorno della mummia, ho pensato: “Sono un attore serio, perché dovrei fare una cosa del genere?”. Ma questi sono dei bei film per tutta la famiglia, e se hanno un buon… Insomma, se me lo chiedono, lo farò. Non facciamo i furbi, capite. Ma vedremo cosa succederà. Onestamente non ne so più di voi, da quello che ho letto e sentito!”

Hannah ha interpretato Jonathan in tutti e tre i film della serie La mummia. Ex ladro e fratello di Evelyn, Jonathan è spesso il personaggio comico del gruppo e, sebbene non sia abile come gli altri, è comunque una parte importante del gruppo. L’ultima volta che lo abbiamo visto gestiva un nightclub a Shanghai in La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone.

Sulla base della dichiarazione di Hannah, sembra che non ci sia alcuna garanzia che Jonathan tornerà in La mummia 4. Tuttavia, dietro le quinte si sta discutendo della possibilità di riportare la maggior parte degli attori originali. Se si prevede il suo ritorno, probabilmente verrà informato man mano che lo sviluppo del progetto prosegue. Per ora, però, non c’è alcuna garanzia che riprenderà il suo ruolo.

Cosa sappiamo di La mummia 4

La mummia 4 sarà realizzato da Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett in qualità di registi, mentre alla sceneggiatura saranno affiancati anche da David Coggeshall. A parte Brendan Fraser e Rachel Weisz, non ci sono conferme su chi altro potrebbe tornare. Sembra che il film sia ancora in una fase iniziale di sviluppo e che non ci sia ancora nulla di definitivo sul numero di volti noti che torneranno effettivamente.

Fortunatamente, dato che La mummia 4 sembra essere ancora agli inizi, c’è la possibilità che John Hannah possa tornare nei panni di Jonathan ancora una volta. Dato che la Weisz tornerà, sarebbe logico che anche il fratello del suo personaggio tornasse. Anche senza conferme, la possibilità del suo ritorno rende il quarto film ancora più emozionante.