Ghost torna al cinema il 14 febbraio per un solo giorno

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Lucky Red porta sul grande schermo Ghost di Jerry Zucker in versione restaurata 4K per un evento speciale di un solo giorno. Uscito nel 1990, Ghost è diventato nel tempo un cult, una storia capace di raccontare l’amore come esperienza che persiste oltre la perdita e continua a manifestarsi anche nell’assenza.

La storia di Sam e Molly, interpretati da Patrick Swayze e Demi Moore, attraversa il confine tra visibile e invisibile, mettendo in scena un legame in cui la mancanza, il ricordo e la memoria si trasformano in una presenza concreta, quasi tangibile, che abita i luoghi, i gesti e il tempo.

Nel giorno in cui si celebra l’amore, l’uscita al cinema di Ghost è l’opportunità per (ri)vivere sul grande schermo un racconto senza tempo, capace di unire romanticismo e mistero, in una serata speciale dedicata agli innamorati di tutte le età. Un solo giorno. Un grande amore. Un film eterno.

La trama di Ghost

Ghost, uno dei film più romantici nella storia del cinema, e vincitore di due premi Oscar®, arriva al cinema in 4K. Sam (Patrick Swayze), sotto forma di fantasma, scopre che la sua morte non è stata solo la conseguenza di una rapina casuale finita male. Per aiutarlo a rimettersi in contatto con l’amore della sua vita, Molly (Demi Moore), e risolvere il caso del suo stesso omicidio, assume una sensitiva così scettica (il premio Oscar® Whoopi Goldberg) da dubitare delle sue stesse capacità. Con la memorabile colonna sonora di Maurice Jarre e la sceneggiatura straziante e spesso irriverente di Bruce Joel Rubin, il film è un classico assolutamente unico.