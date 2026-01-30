HomeCinema News2026

Ghost torna al cinema il 14 febbraio per un solo giorno

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Ghost - Fantasma film

Il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, Lucky Red porta sul grande schermo Ghost di Jerry Zucker in versione restaurata 4K per un evento speciale di un solo giorno. Uscito nel 1990, Ghost è diventato nel tempo un cult, una storia capace di raccontare l’amore come esperienza che persiste oltre la perdita e continua a manifestarsi anche nell’assenza.

La storia di Sam e Molly, interpretati da Patrick Swayze e Demi Moore, attraversa il confine tra visibile e invisibile, mettendo in scena un legame in cui la mancanza, il ricordo e la memoria si trasformano in una presenza concreta, quasi tangibile, che abita i luoghi, i gesti e il tempo.

Nel giorno in cui si celebra l’amore, l’uscita al cinema di Ghost è l’opportunità per (ri)vivere sul grande schermo un racconto senza tempo, capace di unire romanticismo e mistero, in una serata speciale dedicata agli innamorati di tutte le età. Un solo giorno. Un grande amore. Un film eterno.

La trama di Ghost

Ghost, uno dei film più romantici nella storia del cinema, e vincitore di due premi Oscar®, arriva al cinema in 4K. Sam (Patrick Swayze), sotto forma di fantasma, scopre che la sua morte non è stata solo la conseguenza di una rapina casuale finita male. Per aiutarlo a rimettersi in contatto con l’amore della sua vita, Molly (Demi Moore), e risolvere il caso del suo stesso omicidio, assume una sensitiva così scettica (il premio Oscar® Whoopi Goldberg) da dubitare delle sue stesse capacità. Con la memorabile colonna sonora di Maurice Jarre e la sceneggiatura straziante e spesso irriverente di Bruce Joel Rubin, il film è un classico assolutamente unico.

Articolo precedente
Una Pallottola Spuntata con Liam Neeson arriva su SKY
Articolo successivo
The Beatles — A Four Film Cinematic Event: le prime foto ufficiali dei quattro protagonisti
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved