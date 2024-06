Ghost – Fantasma: dal cast alla canzone, 10 cose da sapere sul film

Ghost – Fantasma (qui la recensione) è uno dei film che hanno segnato la storia del cinema recente. Realizzato nel 1990, il film diretto da Jerry Zucker e scritto da Bruce Joel Rubin, vede protagonisti Patrick Swayze e Demi Moore nei panni di Sam e Molly, profondamente innamorati ma divisi dalla morte di lui, che troverà però il modo di vegliare su di lei fino alla fine. Di questo racconto, in particolare, è rimasta nell’immaginario collettivo la scena del vaso di terracotta, così sensuale, piena di amore e così struggente allo stesso tempo, incarna tutto il sentimento che il film vuole trasmettere.

La trama di Ghost – Fantasma

Protagonista del film è Sam Wheat, impiegato in banca e completamente innamorato della sua fidanzata Molly Jensen. I due conducono una vita spensierata fino al giorno in cui i loro sogni vengono improvvisamente spezzati: Sam viene infatti ucciso durante una rapina, ma al suo fantasma viene dato il permesso di rimanere sulla terra per sistemare quanto rimasto in sospeso. Sam dovrà dunque cercare di scoprire perché è morto e proteggere come può l’amata Molly. Per farlo, potrà contare sull’aiuto della sensitiva Oda Mae Brown.

Ghost – Fantasma: il cast del film

1. Patrick Swayze è stato la prima scelta. Quando arrivò il momento di scegliere il cast per il film, lo sceneggiatoree suggerì Patrick Swayze per il ruolo di Sam Wheat: gli sembrava ideale per il fatto di vedere un macho piangere, specialmente considerato che Swayze era reduce dal successo di Dirty Dancing (1987). Il regista Jerry Zucker, invece, pensava che Swayze fosse inadatto per il ruolo, ma tutti gli altri attori valutati (tra cui Tom Cruise e Johnny Depp) ritennero di cattivo gusto interpretare un fantasma. Swayze ebbe poi modo di sostenere un provino, con il quale convinse tutti.

2. Demi Moore è stata scelta per una precisa capacità. Il ruolo di Molly Jensen è stato assegnato a Demi Moore in gran parte perché l’attrice poteva piangere da entrambi gli occhi quando richiesto dalla scena. L’attrice aggiunse però al personaggio il taglio di capelli corto che le si può vedere, avendo deciso di tagliarli poco prima delle riprese. Il film l’ha poi trasformata nell’attrice più pagata di Hollywood all’epoca. Prima di questo film, pur essendo famosa, non era una star dai grandi profitti.

3. Whoopi Goldberg non era sicura di prendere parte a Ghost – Fantasma. Prima di iniziare la produzione, Whoopi Goldberg, che era stata suggerita alla produzione proprio da Swayze, era insicura sul fatto di essere capace di interpretare il ruolo della sensitiva. In seguito, all’ultimo minuto, la Goldberg si convinse a fare il film e ha fatto molto bene. Infatti, per il ruolo di Oda Mae Brown, Goldberg si è aggiudicata un Oscar alla Miglior Attrice non Protagonista nel 1991, oltre che un Golden Globe, un BAFTA e un Saturn Award.

4. Demi Moore non è stata la prima scelta per il ruolo di Molly. Per la parte di Molly venne inizialmente considerata Meg Ryan, che si rifiutò di valutare la parte. In seguito vennero fatte delle audizioni a diverse attrici, tra cui Nicole Kidman. Demi Moorer arrivò soltanto successivamente, quando venne deciso a chi dare la parte. Il suo provino convinse il regista, che finì dunque con l’affidare a lei il ruolo.

Ghost – Fantasma: la canzone Unchained Melody

5. Il film è associato ad una celebre canzone. Il brano Unchained Melody, inciso nel 1965, fu un successo minore per i The Righteous Brothers, raggiungendo il numero 4 nella classifica Billboard Hot 100 e il numero 14 nel Regno Unito di quell’anno. Tuttavia, l’utilizzo della canzone in questo film ha suscitato un rinnovato interesse in tutto il mondo, trasformando la cover dei The Righteous Brothers nella versione definitiva della canzone nonché in un’icona generazionale, essendo associata per sempre al film. Nel 2008 è stata votata come la canzone più popolare di tutti i tempi.

Ghost – Fantasma: dal loft al treno, altre curiosità sul film

6. Il loft di Ghost – Fantasma esiste davvero. Fino a qualche anno fa il loft del film era ancora in vendita. L’appartamento si trova nel quartiere di Soho a New York, più precisamente al 102 di Prince Street e misura qualcosa come più di 4mila metri quadrati calpestabili. Dai più di 10 milioni di dollari richiesti per la vendita del loft, scesi poi a poco più di 9 milioni, il loft è composto da un cuore che si collega a tutte le altre stanze della casa, incluse tre enormi camere da letto (ognuna con il proprio bagno riservato), una palestra e un ufficio.

7. I treni della metropolitana hanno una particolarità. Le scene della metropolitana sono state girate al piano inferiore abbandonato della stazione della 42a Strada della linea IND 8th Avenue. Facendo attenzione ai treni che compaiono nel film, si può però notare come questi attraversano la stazione in modo errato, cioè nella direzione opposta a quella normale.

8. Il rumore che fanno le ombre sono solo pianti di bambini. Per realizzare i rumori che identificano le ombre oscure, quelle che portano all’inferno le anime cattive, sono state utilizzate nient’altro che delle registrazioni di pianto di bambini, riprodotte in maniera invertità e in rallentatore.

9. La scena dell’inseguimento pare sia stata una tortura per Patrick Swayze. Nel momento in cui la scena è stata girata faceva abbastanza freddo ma Patrick non poteva indossare cappotti o altri vestiti oltre a quelli del suo personaggio, dato che un fantasma non dovrebbe patire il freddo. Inoltre, per non far vedere la nebbiolina di vapore uscire dalla sua bocca, pare che Swayze abbia dovuto masticare del ghiaccio.

10. L’idea per realizzare Ghost – Fantasma è venuta da una produzione dell’Amleto. Quando lo spirito del padre dice ad Amleto di vendicare la sua morte, Rubin ha pensato che da questo spunto sarebbe venuto fuori un grande film. Da lì ha dunque iniziato a sviluppare il racconto di un uomo che, anche in seguito alla morte, trova il modo di vegliare sulla donna amata, facendo sì che lei sia al sicuro e possa allo stesso tempo vendicarlo.

Il trailer di Ghost – Fantasma e dove vedere il film streaming

È possibile fruire di Ghost – Fantasma grazie alla sua presenza su alcune delle più popolari piattaforme streaming presenti oggi in rete. Questo è infatti disponibile nei cataloghi di Rakuten TV, Chili Cinema, Google Play, Apple TV, Now, Infinity+ e Prime Video. Per vederlo, una volta scelta la piattaforma di riferimento, basterà noleggiare il singolo film o sottoscrivere un abbonamento generale. Si avrà così modo di guardarlo in totale comodità e al meglio della qualità video. Il film è inoltre presente nel palinsesto televisivo di giovedì 20 giugno alle ore 21:20 su Canale 5.