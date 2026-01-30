The Beatles — A Four Film Cinematic Event: le prime foto ufficiali dei quattro protagonisti

The Beatles — A Four Film Cinematic Event ha ufficialmente svelato il primo sguardo ai Fab Four, con nuove foto che mostrano Paul Mescal nei panni di Paul McCartney, Harris Dickinson nei panni di John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan nei panni di Ringo Starr.

I film, che dovrebbero arrivare nelle sale nel 2028, hanno svelato per la prima volta le foto tramite cartoline distribuite giovedì al Liverpool Institute for Performing Arts, una scuola co-fondata da McCartney. Le cartoline sono state consegnate anche in altri luoghi iconici dei Beatles: un altro lotto a Liverpool, nella casa d’infanzia di John Lennon; Amburgo (The Beatles Monument, Cavern Club, Kaiserkeller e The Star-Club); New York (Strawberry Field a Central Park, New York University, Columbia University e in vari negozi di dischi, negozi di abbigliamento vintage, caffè e bar); e Tokyo (Abbey Road Live, Tower Records a Shibuya, Broadway Diner a Yoyogi, Tsutaya e The Capital Hotel Tokyo). La Sony Pictures ha poi distribuito ufficialmente i film venerdì.

I film sui Beatles vedono anche la partecipazione di Saoirse Ronan nel ruolo di Linda McCartney, James Norton in quello di Brian Epstein, Mia McKenna-Bruce in quello di Maureen Starkey, Anna Sawai in quello di Yoko Ono, Aimee Lou Wood in quello di Pattie Boyd, Harry Lloyd in quello di George Martin, David Morrissey in quello di Jim McCartney, Leanne Best in quello di Mimi Smith, Bobby Schofield in quello di Neil Aspinall, Daniel Hoffmann-Gill in quello di Mal Evans, Arthur Darvill in quello di Derek Taylor e Adam Pally in quello di Allen Klein.

Tutti e quattro i film, ognuno diretto da Sam Mendes e narrato dalla prospettiva di un Beatle diverso, usciranno nell’aprile 2028 per la Sony Pictures. È la prima volta che la band e i suoi discendenti cedono i diritti musicali e di vita a un lungometraggio cinematografico che li riguarda.

“Sono onorato di raccontare la storia della più grande rock band di tutti i tempi e sono entusiasta di sfidare il concetto di viaggio al cinema”, ha dichiarato Mendes in una dichiarazione in occasione dell’annuncio del progetto multi-film.