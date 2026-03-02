HomeCinemaApprofondimenti

Lo chiamavano Jeeg Robot, la spiegazione del finale: Enzo diventa Hiroshi Shiba

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Lo chiamavano Jeeg Robot film

In occasione dell’anniversario della sua uscita in sala, 10 anni fa, Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti torna al cinema il 2, 3 e 4 marzo, in versione rimasterizzata 4K. Il film, con Claudio Santamaria, Luca Marinelli e Ilenia Pastorelli è stato un vero e proprio fenomeno per il cinema italiano e per tutto il pubblico, innamoratosi di Enzo Ceccotti, di Alessia e soprattutto dello Zingaro.

Ma cosa succede davvero alla fine del film e qual è la sorte dei nostri anti(eroi)? Ecco la spiegazione del finale di Lo chiamavano Jeeg Robot.

Cosa succede alla fine di Lo chiamavano Jeeg Robot?

Il finale del film non può essere capito senza ricordare il percorso di Enzo Ceccotti. Enzo non nasce come eroe: è un ladro solitario, cinico, privo di empatia, interessato solo alla propria sopravvivenza. I suoi poteri non lo rendono automaticamente “migliore”; al contrario, all’inizio li usa per scopi egoistici.

La svolta arriva con la morte di Alessia, evento che spezza definitivamente l’equilibrio del personaggio. È proprio la perdita — non il potere — a costringerlo a guardarsi dentro. Il finale rappresenta quindi il momento in cui Enzo decide chi vuole essere, non perché costretto, ma per scelta.

La morte di Alessia: il trauma che dà senso al sacrificio

Alessia muore prima del climax finale, ma la sua assenza domina ogni scena conclusiva. Uccisa dallo Zingaro, Alessia non è solo una vittima: è la fonte morale del cambiamento di Enzo. Lei vedeva Enzo come Hiroshi Shiba, l’eroe di Jeeg Robot, proiettando su di lui una missione che lui inizialmente rifiuta.

Nel finale, Enzo non combatte “per vendetta” nel senso classico, ma per onorare lo sguardo che Alessia aveva su di lui. Il suo sacrificio non è inutile: è ciò che trasforma un uomo senza legami in qualcuno disposto a morire per gli altri. La ragazza muore tragicamente, ma diventa il cuore simbolico del film. È l’unico personaggio che “vince” davvero, perché la sua visione dell’eroe si realizza.

Lo Zingaro: l’antagonista come specchio distorto dell’eroe

Lo Zingaro è il villain perfetto perché è, in fondo, il riflesso oscuro di Enzo. Lui cerca riconoscimento, fama, potere. Ma mentre Enzo è costretto a confrontarsi con il dolore, lo Zingaro lo rifiuta.

Il confronto finale tra Enzo e lo Zingaro non è solo fisico: è ideologico. Una volta che anche lo Zingaro ha acquisito i poteri, lo scontro fisico è ad armi pari, ma il potere della motivazione dà una forza diversa a Enzo. Lo Zingaro combatte per il proprio ego; Enzo combatte per qualcosa che va oltre sé stesso. Viene sconfitto e muore nell’esplosione finale. La sua morte è coerente: un uomo che vive per lo spettacolo finisce distrutto dallo spettacolo stesso.

Lo chiamavano Jeeg Robot castIl sacrificio finale: Enzo diventa Hiroshi Shiba

Alla fine del film, Enzo viene creduto morto insieme allo Zingaro. I due sono toccati dall’esplosione, ma nell’ultima epica inquadratura finale scopriamo che Enzo guarda Roma dall’alto del Colosseo, la sua città ha bisogno di lui e lui, indossato il manto di Jeeg (la maschera che gli aveva realizzato Alessia per assomigliare all’eroe dell’anime giapponese), si avvia verso il suo destino di eroe non più riluttante, per proteggere i deboli. Non sarà mai un eroe classico, ma avrà sempre il cuore dalla parte giusta. E così Enzo si trasforma in Hiroshi Shiba, l’eroe che era sempre stato agli occhi di Alessia.

Articolo precedente
L’idea originale della trama di Scream 7 svelata dai registi dei precedenti capitoli
Articolo successivo
Revenant – Redivivo, spiegazione del finale: Hugh Glass ottiene la sua vendetta?
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved