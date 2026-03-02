Zendaya e Tom Holland sono già sposati? Le parole di Law Roach accendono i rumor

Secondo recenti notizie, Zendaya e Tom Holland si sarebbero già sposati. Law Roach ha dichiarato ad Access Hollywood durante gli Actor’s Awards: “Il matrimonio c’è già stato, ve lo siete perso“. Roach è lo stilista esclusivo di Zendaya dal 14 marzo 2023, quando ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro con altre celebrità. Anche se all’epoca era esausto, ha continuato a lavorare con Zendaya perché la considerava come una sorella: “È la mia sorellina, ed è vero amore, non il falso amore del mondo dello spettacolo”.

Zendaya e il suo partner, Holland, hanno recitato insieme nel film Spider-Man: Homecoming del 2017. Sono circolate molte voci su una presunta relazione tra i due sul set, ma la loro relazione è stata confermata solo nel 2021. La coppia ha annunciato il fidanzamento nel dicembre 2024.

La data esatta del matrimonio è sconosciuta, con l’annuncio di Roach che ha sconvolto il mondo domenica sera. La coppia ha mantenuto la propria relazione per lo più privata, quindi non sorprende che le nozze siano state probabilmente un evento intimo. Il motivo dietro la segretezza è probabilmente perché sia Zendaya che Holland trovano l’attenzione nei loro confronti invadente e strana. Lei ha spiegato come volessero che la loro relazione fosse privata e qualcosa di speciale che appartenesse solo a loro.

“Piuttosto strano, bizzarro, confuso e invasivo. Il sentimento che condividiamo entrambi è che quando ami davvero e tieni a qualcuno, alcuni momenti o cose vorresti fossero solo tuoi… Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra e speciale, qualcosa che vuoi affrontare, vivere, sperimentare e goderti insieme alla persona che ami“.

La coppia è al centro dell’attenzione sin dal loro successo del 2017. Le compilation video delle loro interazioni hanno milioni di visualizzazioni. La loro leggendaria Lip Sync Battle, con Holland che esegue un medley di “Umbrella / Singin’ in the Rain” e Zendaya che rende omaggio al collaboratore Bruno Mars con “24 Karat Magic”, è ancora uno degli episodi più visti di sempre.

Il 2026 si preannuncia già un anno intenso per la star di Dune. Zendaya ha in programma 4 film di successo e il ritorno di Euphoria. Due dei suoi film vedono anche la partecipazione di Holland. Entrambi recitano in The Odyssey di Christopher Nolan e tornano nei loro ruoli iconici di Peter e MJ in Spider-Man: Brand New Day.

Roach ha curato lo stile di Zendaya per molte delle sue prime cinematografiche e probabilmente sta facendo gli straordinari per preparare look unici, eleganti e in tema per tutti i red carpet a cui dovrà partecipare quest’anno. Da The Drama con Robert Pattinson ad aprile, alle uscite di dicembre Dune: Parte Tre e Shrek 5, la coppia ha chiaramente molto lavoro da fare.

Sebbene non ci sia ancora una conferma ufficiale da parte di nessuno dei due attori, il ruolo di insider di Roach aggiunge credibilità alla notizia. Tuttavia, solo il tempo dirà quando e come sceglieranno di fare l’annuncio.