Brendan Fraser rompe il silenzio sul ritorno a sorpresa in La mummia 4

Brendan Fraser ha finalmente parlato del suo ritorno nella serie La mummia per il quarto film in uscita. Come noto, nel 1999, l’attore ha recitato insieme a Rachel Weisz, John Hannah e Arnold Vosloo in una rivisitazione dell’omonimo film horror del 1932 ed è poi tornato per altri due film della serie nel 2001 e nel 2008. Sebbene ci fossero piani per un altro capitolo, la Universal ha finito per rilanciare la serie con un cast completamente nuovo.

Ora, tuttavia, il gruppo si sta riunendo per un quarto film. Durante un’intervista con l’Associated Press per promuovere il suo ultimo progetto, Rental Family, ha rotto il silenzio su questo entusiasmante sviluppo e ha persino affermato che l’unico film de La mummia che voleva realizzare “non è mai stato realizzato”. “Quello che volevo realizzare non è mai stato fatto. Il terzo era un modello di… come posso dirlo? La NBC aveva i diritti per trasmettere le Olimpiadi quell’anno. Quindi hanno messo insieme le due cose e siamo andati in Cina. Lavorare a Shanghai è stata un’esperienza incredibile. Sono orgoglioso del terzo film perché penso che sia un buon film a sé stante”.

“Abbiamo raccolto le idee e abbiamo fatto quello che sappiamo fare con una troupe diversa, dando il meglio di noi. Ma quello che volevo realizzare sta per arrivare. E ho aspettato 20 anni per questa chiamata. A volte era forte, a volte era un debole segnale. Adesso? È ora di dare ai fan quello che vogliono”. La mummia 4 è così il prossimo grande titolo dove vedremo Fraser, rinato dopo The Whale del 2022 con cui ha vinto il premio Oscar e poi visto anche in Killers of the Flower Moon e in Rental Family. Inoltre, interpreterà Dwight D. Eisenhower nel film di guerra Pressure, in uscita il prossimo anno.

Il nuovo film sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett – reduci dai successi di Scream 5 e Scream 6, con David Coggeshall che scriverà la sceneggiatura. La pre-produzione de La mummia 4 è ancora nelle fasi iniziali, quindi l’uscita nelle sale è prevista tra qualche anno. Ma con Fraser che esprime sincero entusiasmo per il ritorno nel mondo di quel franchise e afferma che sarà il film che era sempre stato destinato a essere realizzato, l’attesa crescerà sicuramente nei mesi e negli anni a venire.