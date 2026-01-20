Léa Seydoux si unisce a Mikey Madison in La maschera della morte rossa

Léa Seydoux reciterà al fianco del premio Oscar Mikey Madison in La maschera della morte rossa, il nuovo progetto targato A24 ispirato all’omonimo racconto di Edgar Allan Poe.

Non si sa ancora nulla sul ruolo che interpreterà la Seydoux. Pubblicato nel 1842, il racconto di Poe racconta la storia del principe Prospero, che si ritira con un gruppo di nobili in un’abbazia fortificata mentre una pestilenza mortale devasta la campagna. Per distrarsi, l’élite organizza un elaborato ballo in maschera, ma con il passare della notte, una presenza inquietante interrompe i festeggiamenti, costringendo gli ospiti a confrontarsi con la realtà che credevano di aver escluso.

Il progetto è di Charlie Polinger, sceneggiatore e regista reduce dal suo debutto alla regia a Cannes con un dramma psicologico ironicamente intitolato “The Plague”, che racconta tuttavia una storia completamente diversa. Julia Hammer ed Erik Feig produrranno per Picturestart, insieme a James Presson e Lucy McKendrick, con Polinger come produttore esecutivo. A24 distribuirà il film in tutto il mondo.

Nota per il suo lavoro con autori che spaziano da Wes Anderson e Yorgos Lanthimos a David Cronenberg, Bertrand Bonello e Mia Hansen-Løve, Léa Seydoux è apparsa di recente in “Dune – Parte seconda” di Denis Villeneuve per Legendary/Warner Bros., così come nei film di Bond “Spectre” e “No Time to Die“, interpretando la Bond girl Madeleine Swann. Nel 2013, ha vinto la Palma d’Oro per “La vita di Adele“, il dramma romantico del regista Abdellatif Kechiche.