Christian Bale sul set di The Bride con la regista Maggie Gyllenhaal – FOTO

Dopo il first look ufficiale affidato a Instagram, arrivano altre foto rubate dal set di The Bride, il prossimo adattamento di Frankeinstein di Mary Shelley con Christian Bale nei panni della creatura e con Maggie Gyllenhaal alla sedia di regia.

Christian Bale è stato avvistato per la prima volta sul set del film. L’attore premio Oscar ha ricevuto alcuni suggerimenti dalla regista Maggie Gyllenhaal mentre si preparavano a girare le scene di The Bride lunedì (29 aprile) a New York City.

Christian è stato visto completamente coperto con uno sporco trench di pelle nera e con una sciarpa nera avvolta intorno al viso mentre indossava minuscoli occhiali da sole e un cappello nero mentre trasportava due valigie.

The Bride è ambientato nella Chicago degli anni ’30 e offre una rilettura all’iconica tradizione di Frankenstein. Il film è il secondo impegno da regista di Gyllenhaal. Il suo primo è stato La Figlia Oscura, che Netflix ha distribuito nel 2021. Il film ha ottenuto tre nomination ai 94esimi Academy Awards: migliore attrice (Olivia Colman), migliore attrice non protagonista (Buckley) e migliore sceneggiatura adattata.

The Bride di Gyllenhaal non è l’unico film di Frankenstein in arrivo. Guillermo del Toro sta attualmente girando il suo Frankenstein, con Jacob Elordi nei panni dell’iconico mostro. Il film di Del Toro è supportato da Netflix e vede protagonisti Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley Christian Convery, Charles Dance e Christoph Waltz.

La Warner Bros. pubblicherà The Bride di Maggie Gyllenhaal nelle sale e Imax il 2 ottobre 2025.