HomeCinema News2026

Marty Supreme batte ogni record: è il film A24 con il maggior incasso di sempre

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Timothée Chalamet Marty Supreme 2026 Recensione
Cortesia di A24

Marty Supreme firma un ultimo, clamoroso traguardo al box office e riscrive la storia di A24. Il film diretto da Josh Safdie, con protagonista Timothée Chalamet, è ufficialmente diventato il maggior successo commerciale di sempre dello studio, superando uno dei titoli più iconici del cinema contemporaneo.

Un sorpasso storico al box office mondiale

Al 9 febbraio, Marty Supreme ha superato Everything Everywhere All at Once diventando il film A24 con il più alto incasso globale. Il cult multiversale del 2022 si era fermato poco sotto i 145 milioni di dollari, mentre Marty Supreme ha già raggiunto quota 147 milioni di dollari nel mondo, secondo i dati di The Numbers.

Il risultato arriva dopo aver già stabilito un altro primato: a gennaio 2026 il film aveva infatti battuto il record domestico A24, superando gli 80 milioni di dollari negli Stati Uniti. Attualmente, l’incasso nordamericano si attesta sui 93 milioni, con il film ancora in programmazione nelle sale, sebbene non più nella top five del box office USA.

A rendere il record ancora più impressionante è il fatto che Marty Supreme non sia ancora uscito in diversi mercati internazionali chiave, come confermato dalla stessa A24. Un dettaglio che lascia intendere come il distacco possa ulteriormente aumentare nelle prossime settimane.

Premi, nomination e confronto inevitabile

Il film racconta l’ascesa caotica di Marty Mauser, talento irregolare del tennistavolo deciso a diventare campione del mondo, e ha raccolto nove nomination agli Oscar 2026, incluse Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Attore Protagonista. Tra le altre candidature figurano Sceneggiatura Originale, Casting, Fotografia, Scenografia, Costumi e Montaggio.

Il confronto con Everything Everywhere All at Once resta inevitabile. Diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, il film vinse sette Oscar nel 2023, inclusa la statuetta per il Miglior Film, un risultato difficilmente eguagliabile. Tuttavia, Marty Supreme potrebbe entrare nella storia in un altro modo: secondo molti osservatori, rappresenta la più concreta possibilità per Timothée Chalamet di conquistare il suo primo Oscar.

Accoglienza critica e ultimi traguardi

Sul fronte del consenso, Marty Supreme mantiene numeri solidissimi: 94% di gradimento dalla critica su Rotten Tomatoes e 82% dal pubblico, confermandosi come un raro caso di film d’autore capace di diventare anche un vero crowd-pleaser. Nel suo percorso ha superato titoli come Civil War, Lady Bird, Moonlight e Babygirl, ma il vero trofeo simbolico resta il sorpasso su Everything Everywhere All at Once.

Con l’uscita digitale imminente e l’attenzione del pubblico che si sta spostando verso nuovi titoli, tra cui Send Help di Sam Raimi e Wuthering Heights di Emerald Fennell, la corsa cinematografica di Marty Supreme si avvia verso la conclusione. Ma il record è ormai scolpito: A24 non aveva mai incassato così tanto.

Articolo precedente
Finché morte non ci separi 2: il trailer e il poster del film
Articolo successivo
GOAT: Sogna in grande, recensione – le dimensioni non contano!
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved