Marty Supreme: svelato il finale alternativo

Di Chiara Guida

Marty Supreme

Il protagonista di Marty Supreme, Timothée Chalamet, e il regista Josh Safdie hanno rivelato l’esistenza di un finale alternativo che raccontava la vita del personaggio principale decenni dopo, negli anni ’80.

Il film di Safdie vede Chalamet nei panni di un giovane ambizioso, Marty Mauser, del Lower East Side di New York, che aspira a diventare una star del ping pong. Il film, un dramma sportivo, è ambientato negli anni ’50 e, secondo l’attore e il regista, originariamente avrebbe dovuto concludersi negli anni ’80.

Safdie, che è stato anche il montatore di Marty Supreme, ha co-sceneggiato il film con Ronald Bronstein. In un’intervista a Variety, ha rivelato che la loro ispirazione è stata un video di una partita di ping-pong del British Open del 1948. E un giocatore in particolare ha attirato la sua attenzione. Ha descritto l’uomo come irrequieto e apparentemente pieno di sé, proprio come il personaggio principale del film.

“Questo ragazzo nervoso saltava dappertutto, non riusciva a stare fermo, era arrogante, ma anche totalmente vanitoso”, ricorda. Era molto simile a Marty.

Il regista ha rivelato che il motivo originale per cui voleva che ci fosse una scena ambientata negli anni ’80 era che era diventato “ossessionato” dalla canzone dei Tears for Fears “Everybody Wants to Rule the World”. Ha detto di aver suonato la canzone da solo con le riprese, e che gli sembrava perfetta. Il finale avrebbe dovuto concludersi con Marty a un concerto che ascoltava quella canzone con la nipote e rifletteva sul suo passato. Tuttavia, questa conclusione è stata infine scartata.

È a un concerto dei Tears for Fears con la nipote, ascolta il testo di “Everybody Wants to Rule the World” e riflette sulla sua giovinezza.

In un’intervista separata, Timothée Chalamet ha confermato la scena alternativa a IndieWire. L’attore ha rivelato che la scena avrebbe dovuto essere trasmessa durante i titoli di coda. Tuttavia, ha detto che sono finiti di tempo e non ha potuto filmarlo nonostante abbia impiegato circa sei ore per truccarsi per sembrare trent’anni più vecchio. L’attore ha osservato che è stato un peccato che la scena non si sia mai concretizzata, dato che avevano già tutto pronto.

Era una cosa che sarebbe stata trasmessa durante i titoli di coda, più che altro un modo per legare un po’ più chiaramente il tema del futuro di Marty e di cosa gli sarebbe successo. Onestamente, abbiamo finito il tempo o qualcosa del genere. Ho fatto un’enorme scena di invecchiamento protesico di sei ore, come quella che si vede alla fine di “Oppenheimer”, e non l’abbiamo mai usata. L’hanno costruita e tutto il resto.

Marty Supreme è al cinema ora.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
ALTRE STORIE

