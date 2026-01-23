Chris Pratt ha proposto alla Marvel un’idea “fo***tamente fantastica” per il ritorno di Star Lord

Chris Pratt è apparso nel podcast “Happy Sad Confused” durante il tour promozionale per Mercy – Sotto Accusa e ha rivelato di avere un’idea “fo***tamente fantastica” su come riportare Star Lord nel Marvel Cinematic Universe. Quale sia questa idea rimane però ancora un segreto. Come noto, Pratt ha interpretato Peter Quill/Star-Lord per l’ultima volta nel film Guardiani della Galassia Vol. 3 del 2023, che prometteva tramite il testo dei titoli di coda che Star Lord sarebbe tornato.

“Sono felice di fare tutto ciò che vogliono che faccia e lo farò”, ha detto Pratt riguardo alla Marvel. “Inoltre, personalmente ho un’idea molto chiara di ciò che vorrei che facesse. E penso che sia fo***tamente fantastica”. Alla domanda se avesse già proposto questa idea al boss della Marvel Studios Kevin Feige, Pratt ha risposto: “Sì. E penso che, sapete, sono disposto a contribuire in ogni modo possibile alla creazione dei prossimi 10 anni di storytelling, capite? E inoltre, ho un’idea piuttosto chiara di come potrei contribuire a questo”.

Resta da vedere se lo Star Lord di Pratt apparirà in Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars, anche se non è stato incluso nell’annuncio ufficiale del cast del primo film Marvel. James Gunn ha diretto Pratt in tutti e tre i film del franchise, ma da allora è passato a supervisionare la DC Studios con film come Superman e il suo prossimo sequel Man of Tomorrow. “In un mondo ideale, sarebbe James”, ha detto Pratt riguardo a chi dirigerebbe un nuovo film con Star-Lord. “Ma non credo che ciò accadrà. Quindi dovrei pensare a chi sarebbe il regista giusto. Ci sono registi fantastici là fuori”. Non resta allora che attendere di scoprire dove e come tornerà lo Star Lord di Chris Pratt.