Il primo ruolo importante di Quentin Tarantino in un film dopo 30 anni viene svelato mentre gli attori di Star Trek si riuniscono

Quentin Tarantino torna protagonista sullo schermo con il suo primo vero ruolo da attore dopo quasi trent’anni. È stato infatti diffuso il primo sguardo ufficiale di Only What We Carry, nuovo film drammatico che segna un momento particolare nella carriera dell’autore di Pulp Fiction e C’era una volta a… Hollywood, più noto per la regia che per le sue apparizioni davanti alla macchina da presa.

Sebbene Tarantino abbia spesso fatto cameo nei propri film, la sua ultima interpretazione di rilievo risale al 1996, quando vestiva i panni di Richard Gecko in Dal tramonto all’alba di Robert Rodriguez. In Only What We Carry l’attore-regista interpreta invece l’editore del protagonista, vivendo nello château francese dove l’uomo sta scrivendo le sue memorie.

Star Trek reunion e trama di Only What We Carry

Il film riunisce due volti noti del franchise di Star Trek Beyond: Simon Pegg e Sofia Boutella. Pegg interpreta Julian Johns, ex potente direttore artistico del Moulin Rouge, oggi isolato e segnato dal passato; Boutella è Charlotte Levant, una ex ballerina che sconvolge il suo fragile equilibrio dopo averlo rintracciato grazie a un articolo di giornale. Il loro incontro diventa un confronto intimo con il dolore, il rimpianto e verità mai affrontate.

Ambientato in Normandia, sulla costa battuta dal vento di Deauville, Only What We Carry è attualmente in post-produzione e non ha ancora una data di uscita ufficiale, in vista delle vendite internazionali avviate all’European Film Market. Nel cast figurano anche Charlotte Gainsbourg, nel ruolo della sorella protettiva di Charlotte, oltre a Liam Hellmann e Lizzy McAlpine, qui al debutto cinematografico.

Il film è scritto e diretto da Jamie Adams, noto per il suo approccio fortemente improvvisato alla regia, elemento che – secondo i produttori esecutivi – ha contribuito a dare al progetto un’energia naturale e non convenzionale.

Il ritorno di Tarantino come attore arriva dopo la cancellazione del suo annunciato decimo e ultimo film, The Movie Critic. Al momento non ci sono conferme su quale sarà il suo prossimo lavoro da regista: negli ultimi mesi l’autore ha dichiarato di essere concentrato sulla scrittura di un’opera teatrale, mentre resta curiosamente legato anche all’universo di Star Trek, per il quale in passato aveva sviluppato una sceneggiatura poi accantonata.