Rapunzel: Teagan Croft sarà Rapunzel, Milo Manheim Flynn Rider nel live-action Disney

Il film live-action di Tangled, che in Italia porterà il titolo Rapunzel – L’intreccio della torre, inizia finalmente a prendere forma. Teagan Croft e Milo Manheim sono stati scelti per interpretare i due ruoli principali di Rapunzel e Flynn Rider nella nuova trasposizione in carne e ossa targata Disney.

Croft, nota al grande pubblico per Titans e True Spirit, vestirà i panni della principessa dai lunghissimi capelli dorati, mentre Manheim – volto amatissimo dal pubblico più giovane grazie alla saga Zombies e alla partecipazione a Dancing with the Stars – interpreterà l’affascinante e scanzonato Flynn Rider.

Il film originale animato del 2010 vedeva Mandy Moore e Zachary Levi come voci dei protagonisti e fu un enorme successo commerciale, con oltre 591 milioni di dollari incassati nel mondo, dando vita anche a una fortunata serie animata prodotta per Disney Channel.

Alla regia del live-action ci sarà Michael Gracey, già autore di The Greatest Showman, mentre la sceneggiatura porta la firma di Jennifer Kaytin Robinson, conosciuta per Do Revenge e Thor: Love and Thunder. La produzione è affidata a Kristin Burr, con Lucy Kitada nel ruolo di executive producer. Al momento non sono stati annunciati ulteriori dettagli produttivi né una data di uscita ufficiale.

Sviluppato inizialmente a partire dal dicembre 2024, Rapunzel – L’intreccio della torre è l’ennesimo classico animato Disney a ricevere il trattamento live-action, sulla scia di titoli come Il Re Leone, La Bella e la Bestia, Aladdin, Mulan, Dumbo, La Sirenetta, Biancaneve e Lilo & Stitch. Nel frattempo, il live-action di Moana, con Dwayne Johnson e Catherine Laga‘aia, arriverà nelle sale il 10 luglio, confermando la strategia Disney di rilettura in chiave moderna dei suoi grandi successi animati.