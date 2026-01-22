Chris Pratt nomina il personaggio del multiverso MCU che vorrebbe che Star-Lord incontrasse

Il futuro di Chris Pratt nell’universo cinematografico Marvel è ancora incerto, ma lui sa esattamente chi vuole che Star-Lord incontri prima che la Saga del Multiverso giunga al termine. La carriera di Pratt nel franchise multimiliardario è iniziata con Guardiani della Galassia di James Gunn, dove interpretava il leader spiritoso dell’omonima squadra di supereroi cosmici. Ha poi ripreso il ruolo in entrambi i sequel di Gunn, così come in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame e nello speciale natalizio Guardiani della Galassia Holiday Special.

Ora, mentre il pubblico continua ad aspettare una risposta su quando tornerà, Chris Pratt ha condiviso con Ash Crossan di ScreenRant, in un’intervista per il suo nuovo thriller fantascientifico Mercy – Sotto Accusa, ciò che spera per il suo futuro nell’MCU. In particolare, alla domanda su quale personaggio del multiverso vorrebbe che Star-Lord incontrasse prima che Avengers: Secret Wars concluda la saga del multiverso, la star ha indicato il Deadpool di Ryan Reynolds, esprimendo il suo entusiasmo per il fatto che la Marvel Studios abbia ora accesso all’ampia gamma di proprietà intellettuali della Fox.

“Ora sembra che la Marvel Studios abbia accesso alle proprietà intellettuali che prima appartenevano ad altri studi, tra cui la Fox. Ho davvero adorato Deadpool. Penso che Ryan [Reynolds] abbia dato il meglio di sé con quella performance. È stato davvero fantastico. Mi piacerebbe essere lì durante il processo, anche solo come spettatore. Quindi direi Deadpool”, sono le parole dell’attore.

Come noto, lo Star-Lord di Pratt è apparso per l’ultima volta in Guardiani della Galassia Vol. 3, che è stato sia il canto del cigno di Gunn nell’MCU prima di diventare co-CEO della DC Studios e lanciare la DC Universe, sia l’addio alla squadra cosmica originale. Nominando Rocket nuovo capitano del gruppo, il roster rimasto era composto da Rocket, Groot, Kraglin, Cosmo, Adam Warlock, Phyla e Blurp, l’animale domestico di Adam.

Tuttavia, anche se è tornato sulla Terra e si è riunito con suo nonno, i titoli di coda del film hanno promesso che Star-Lord sarebbe tornato. Pratt è rimasto aperto alla possibilità di tornare per un nuovo progetto, che anche Gunn ha benedetto, con la maggior parte delle persone che si aspettano che appaia nel prossimo evento in due parti degli Avengers, Doomsday e Secret Wars.

Ma mentre Pratt spera in una collaborazione tra Star-Lord e Deadpool nell’MCU, le reali possibilità che ciò accada sono attualmente poco chiare. Il primo non è stato finora incluso nella lista dei personaggi confermati in Avengers: Doomsday, mentre ci sono voci contrastanti sul fatto che Reynolds riprenderà il ruolo del Mercenario Chiacchierone. Considerando il numero di attori degli X-Men originari della Fox presenti nel prossimo evento crossover, avrebbe senso che Deadpool apparisse, mentre la mancanza di personaggi dei Guardiani rende meno probabile la partecipazione di Star-Lord.

Detto questo, ci sono sicuramente altre opportunità nell’MCU per Pratt di realizzare il suo sogno di lavorare con Reynolds in un evento con Star-Lord e Deadpool. È probabile che, se non appariranno in Avengers: Doomsday, entrambi appariranno in Avengers: Secret Wars, che chiuderà la Saga del Multiverso. Inoltre, dato che secondo quanto riferito si tratterà di un soft reboot dell’intero MCU, il film del 2027 potrebbe salutare la coppia in modo esilarante prima di passare a nuovi personaggi su cui concentrarsi.