Roommades: il nuovo film di Adam Sandler su Netflix

Roommades, il nuovo film di Adam Sandler, sarà disponibile su Netflix dal 17 aprile 2026. Il film, una commedia diretta da Chandler Levack e scritta da Jimmy Fowlie e Ceara O’Sullivan, vede Sandler tra i produttori, insieme ad Allen Covert e Brian Kavanaugh-Jones.

La trama di Roommates ruota attorno a Devon, una studentessa universitaria ingenua e piena di speranza, che chiede alla sicura e affascinante Celeste di diventare la sua compagna di stanza. Quello che inizia come un’amicizia promettente si trasforma rapidamente in una guerra di tensioni, che promette un mix esplosivo di comicità.

Il cast riunisce volti noti e talenti emergenti. Tra i protagonisti ci sono Sarah Sherman, nota per You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah; Natasha Lyonne, celebre per Russian Doll e Orange Is the New Black; Nick Kroll, co-creatore della serie animata Big Mouth; Sadie Sandler, figlia di Adam, già apparsa in numerosi progetti Netflix come Hubie Halloween e Murder Mystery; Chloe East, vista in No Good Deed e in film come The Fabelmans; e Storm Reid, nota per When They See Us, Euphoria e The Last of Us.

Adam Sandler, icona della commedia degli anni ’90, dopo aver conquistato il grande pubblico cinematografico, ha iniziato nel 2015 a produrre film esclusivamente per Netflix, sviluppando un rapporto duraturo con la piattaforma che ha portato a titoli come Sandy Wexler, Murder Mystery, Hubie Halloween, You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah e Happy Gilmore 2. Questi film hanno consolidato Sandler non solo come comico, ma anche come produttore capace di creare contenuti su misura per lo streaming.

Roommates si prepara a diventare una delle commedie più attese della primavera prossima, combinando l’ironia tipica di Sandler con una storia giovane e contemporanea, capace di coinvolgere sia i fan storici dell’attore sia il pubblico più giovane.