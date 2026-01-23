Ryan Coogler e Michael B. Jordan reagiscono al risultato storico di I Peccatori agli Oscar

Il celebre duo Ryan Coogler e Michael B. Jordan è comprensibilmente sbalordito dopo che il loro capolavoro cinematografico ha fatto la storia. Il 22 gennaio sono state annunciate le nomination agli Oscar 2026, rivelando che I Peccatori è stato nominato in 16 categorie, il numero più alto mai raggiunto da un film riconosciuto dall’Academy. Oltre alla nomination come miglior film, Coogler è stato nominato come miglior regista e miglior sceneggiatura originale, mentre Jordan è stato nominato come attore, insieme ai suoi co-protagonisti Wunmi Mosaku e Delroy Lindo.

Quando hanno parlato con Variety, Ryan e la collega produttrice del film, Zinzi Coogler stavano ancora elaborando la notizia. “Non so se abbiamo ancora realizzato bene”, ha detto Zinzi. “Stiamo ancora cercando di riprenderci. È letteralmente come ogni mattina, è così presto. Ma che onore incredibile”. Il regista ha poi sottolineato il lavoro di tutto il cast e della troupe, dicendosi “così felice che tutti siano stati riconosciuti dai loro colleghi”.

“Sono rimasto molto colpito da tutto ciò che i miei collaboratori facevano ogni giorno”, ha detto Coogler. “Ovviamente sono di parte. Penso che le persone con cui lavoro siano tra le migliori al mondo. Mi sento davvero fortunato. Perché non sempre va così”. In un certo senso, tutti i diversi tipi di lavoro che sono stati fatti per I Peccatori sono stati premiati. Oltre alle nomination di Coogler e del cast principale, il filmè stato nominato in tutte le categorie tecniche. È stato anche nominato per la migliore colonna sonora originale e la migliore canzone originale, quest’ultima è il brano “I Lied to You”, interpretato da Miles Caton.

In un’intervista con Deadline, Michael B. Jordan ha invece condiviso le sue riflessioni, descrivendo la sensazione “surreale” di far parte di un film che ora è sicuramente entrato nella storia: “Far parte di un progetto che entrerà nella storia del cinema insieme ai film che mi hanno ispirato come artista è davvero una sensazione surreale, ed è una testimonianza del film, di ogni pezzo del puzzle che ha contribuito alla sua realizzazione”.

Jordan collabora spesso con Coogler, avendo recitato nei film del regista Prossima fermata Fruitvale Station, Black Panther, Black Panther: Wakanda Forever e Creed. Anche Wunmi Mosaku ha reagito, parlando con Deadline, affermando: “Credo che il momento culturale e l’impatto del film siano enormi. Innanzitutto, il modo in cui il pubblico ha affollato i cinema è raro al giorno d’oggi, e le persone non sono andate una o due volte, ma tre, quattro e dieci volte”.

“Credo che chi conosce il lavoro di Ryan creda davvero nella sua visione, integrità e cuore. Lui non fa nulla senza cuore. Anche nel suo lavoro nell’MCU c’è così tanto cuore, rappresentazione, amore, onestà e verità che non si può fare a meno di commuoversi”. Mosaku ha anche detto che “questo è il cast e la troupe a cui lei è stata più vicina in tutta la sua carriera”, prima di parlare del proprio ruolo. “Non ho mai pensato alla stagione dei premi quando ho accettato un ruolo. Ma ho capito dalle persone che ho incontrato in questo viaggio che il ruolo mi avrebbe cambiata”, ha detto Mosaku. “Volevo abbracciare tutto ciò che Annie era perché era così stimolante”.

I Peccatori ha ottenuto un punteggio del 97% su Rotten Tomatoes e dell’84% su Metacritic, ed è stato precedentemente nominato per sette Golden Globe. È considerato un successo clamoroso al botteghino, in particolare come film horror vietato ai minori, con un incasso di 368 milioni di dollari in tutto il mondo. Uno dei suoi due Golden Globe è stato vinto proprio per i risultati cinematografici e al botteghino.

Sebbene il film abbia battuto il record degli Oscar, resta da vedere se vincerà il premio come miglior film alla cerimonia che si terrà il 15 marzo. Indipendentemente da ciò, i membri del team di I Peccatori esprimono comprensibilmente la loro felicità per aver fatto parte di questo film e per averlo visto apprezzato da così tante persone.