Spider-Man: Brand New Day, il regista conferma la differenza rispetto alla trilogia originale dell’MCU 

Spider-Man: Brand New Day non solo presenterà una nuova storia, ma anche un cambiamento nel tono con cui questa storia viene raccontata. Il regista Destin Daniel Cretton ha infatti parlato con ComicBook.com della “gratificante esperienza” di girare il nuovo film, confermando che ci sarà un “cambiamento di tono” poiché “questo è un nuovo capitolo della sua vita”.

“Tutti i creativi coinvolti quando sono entrato a far parte del team volevano fare qualcosa di diverso. Ovviamente, si tratta sempre dello Spider-Man che tutti amano, ma questo è un nuovo capitolo della sua vita e quel cambiamento di tono mi ha davvero entusiasmato. È stata un’esperienza molto diversa e estremamente gratificante”, sono le parole del regista.

Il regista Marvel non ha specificato quale sarà il cambiamento di tono, ma si prevede che il prossimo capitolo dell’MCU prenderà una piega più realistica. È logico che ci sia una nuova direzione, dato che Jon Watts ha diretto i primi tre film sotto l’egida dell’MCU, che in genere mostravano un Peter Parker giovane ed energico quando era ancora al liceo.

Tuttavia, alla fine di Spider-Man: No Way Home, Peter è rimasto solo, sconvolto da ciò che è successo dopo che Doctor Strange ha lanciato l’incantesimo per salvare la loro dimensione. La conseguenza è che ora non ha più un’identità, il che significa che i suoi amici e colleghi non ricordano chi sia. Questo lo lascia senza alcun sostegno, ma allo stesso tempo azzera la vita di Peter.

La nuova strada scelta da Spider-Man apre un capitolo potenzialmente più realistico e cupo, mentre entra nell’età adulta. Presto, il quarto capitolo rivelerà probabilmente la vita di Peter, compreso il suo trasferimento in città e il suo continuo lavoro come Spider-Man. I dettagli della trama rimangono segreti, anche se il trailer dovrebbe uscire a breve. Inoltre, il tono più cupo non è nulla di insolito per Cretton.

Il regista è diventato uno dei cineasti più affidabili dell’MCU, grazie al suo lavoro su Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Il film del 2021 aveva infatti una trama sofisticata sul rapporto tumultuoso tra Shang-Chi e suo padre. La regia e le interpretazioni sono state ben accolte dalla critica e dal pubblico, tanto da essere considerato uno dei migliori film dell’MCU dopo Avengers: Endgame. La collaborazione di Cretton con la Marvel Studios si è poi estesa alla regia dei primi due episodi di Wonder Man. Ora non resta che scoprire cosa ha realizzato con Spider-Man: Brand New Day.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica di Spider-Man: Brand New Day è emersa in rete, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.