Sam Raimi offre un aggiornamento definitivo su Spider-Man 4 a quattro anni dalla reunion della Marvel

Dopo essersi divertito a tornare nel mondo dei supereroi Marvel quattro anni fa, Sam Raimi ha ora fornito un aggiornamento definitivo sulle possibilità che Spider-Man 4 vada avanti.

Il celebre creatore di La casa ha diretto in modo memorabile la trilogia di Spider-Man con Tobey Maguire nei primi anni 2000, ben prima che l’Uomo Ragno facesse il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe. Raimi aveva in programma un quarto film, che avrebbe dovuto vedere come antagonisti Avvoltoio e Mysterio, ma a causa di vari contrattempi creativi e ritardi, ha deciso di abbandonare del tutto il franchise, che la Sony ha poi rilanciato con The Amazing Spider-Man di Andrew Garfield.

Sia Raimi che Maguire hanno poi collaborato nuovamente con la Marvel Studios, il primo per Doctor Strange nel Multiverso della Follia e il secondo per Spider-Man: No Way Home, alimentando le speranze che il loro quarto film scartato potesse vedere la luce. Ora, in un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per il suo ritorno al thriller horror con Send Help, Raimi ha però definitivamente chiuso ogni possibilità di realizzare Spider-Man 4.

Il regista ha esordito esprimendo il suo continuo amore per il franchise e per “i produttori che lo realizzano”, elogiando anche la Marvel Studios per essere “migliore che mai” dopo la sua esperienza di lavoro al sequel di Doctor Strange. Tuttavia, ha continuato spiegando che lo Spider-Man di Maguire e la Mary Jane Watson di Kirsten Dunst “sono andati altrove”, poiché sia il reboot di Garfield che quello di Tom Holland hanno portato il universo originale a continuare fuori dallo schermo.

Con il franchise che “segue un nuovo artista” in Holland e immerge il pubblico “davvero nella sua storia”, Raimi ha inoltre affermato che non sarebbe “giusto per me tornare indietro e cercare di resuscitare la mia versione di questa storia”. Al contrario, il regista ritiene di “aver dovuto passare il testimone con gioia” e di essere “onorato di averlo avuto” a un certo punto, elogiando il personaggio e la sua storia nei fumetti.

“Il grande personaggio di Stan Lee, per il quale un gruppo di scrittori della Marvel di New York aveva ideato delle storie, è stato creato da lui, ma così tante persone hanno contribuito, così tanti artisti, che per un breve periodo mi è stata affidata la torcia per continuare dopo 40 anni di fumetti di Spider-Man. E poi, dopo i miei tre film, ho passato la torcia a qualcun altro. E penso che debbano continuare con la trama e il pubblico che ora segue il nuovo portatore di fiaccola“, sono le parole del regista.

Il ritorno di Maguire nei panni di Peter Parker per Spider-Man: No Way Home è stata una delle sorprese più famigerate del 2021, dato che sia il suo ruolo che quello di Garfield sono stati oggetto di numerose fughe di notizie. Mentre Maguire aveva preso una pausa dalla recitazione negli anni precedenti all’uscita del film, e quindi non era così presente nelle interviste, Garfield ha dovuto mentire in modo memorabile sul suo ritorno in varie interviste.

Con Spider-Man: No Way Home che ha stabilito che sia l’universo di Maguire che quello di Garfield sono ancora attivi, le speranze per Spider-Man 4 erano vive e vegete. Mattson Tomlin di The Batman – Parte II ha fatto una campagna per ottenere la possibilità di scrivere la sceneggiatura del potenziale quarto film, mentre Dunst e l’interprete di Sandman Thomas Hayden Church hanno espresso la loro speranza di tornare. Maguire, nel frattempo, ha anche condiviso il suo interesse a continuare a interpretare la sua versione di Spider-Man, con voci che circolano sul suo possibile ritorno in Avengers: Secret Wars.

Tuttavia, la cosa più importante che sembra impedire la realizzazione di Spider-Man 4 con Maguire è proprio Sam Raimi. Negli anni successivi alla regia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ha continuamente espresso il desiderio di lavorare ancora con la Marvel Studios, ma è anche rimasto cauto sulla realizzazione del quarto film, precedentemente indicando di non aver avuto colloqui con loro o con la Columbia Pictures, e l’incertezza che ciò possa accadere. Al momento, dunque, non sembrano esserci piani all’orizzonte a riguardo.