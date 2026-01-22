HomeCinema News2026

Star Wars: [SPOILER] avrà un ruolo importante nella trilogia di Simon Kinberg (ma non sarà il protagonista)

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
Star Wars film in uscita

Il franchise di Star Wars tornerà finalmente sul grande schermo nel 2026 con The Mandalorian & Grogu. Oltre a questo, sappiamo che Lucasfilm ha in programma di esplorare ciò che è successo dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019 (a partire da Star Wars: Starfighter di Shawn Levy).

I libri e i fumetti di “The High Republic” non hanno riscosso grande successo tra i fan, e The Acolyte è stato cancellato dopo una sola stagione su Disney+. Esplorare i vuoti tra i film precedenti offre un potenziale narrativo piuttosto limitato, quindi un’ambientazione post-Episodio IX crea una sorta di tabula rasa per i registi.

Sebbene dal 2023 gli aggiornamenti (positivi) siano stati pochi e sporadici, Sharmeen Obaid-Chinoy rimane legata a un film incentrato su Rey Skywalker, interpretata da Daisy Ridley. Ambientato 15 anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker, il film è sarà scritto da George Nolfi, che ha sostituito Steven Knight, il quale a sua volta aveva preso il posto del duo di sceneggiatori Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson.

Tuttavia, con le dimissioni di Kathleen Kennedy dalla presidenza della Lucasfilm, solo il tempo dirà cosa ha in serbo Dave Filoni per questo e per tutti i progetti precedentemente annunciati ambientati in una galassia lontana lontana. Durante una recente “intervista di uscita”, Kennedy ha detto che Filoni intende andare avanti con la trilogia pianificata dallo sceneggiatore e regista di X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg. Questo aggiornamento non ha ricevuto le risposte più calorose dai fan, ma Filoni e Kinberg hanno già collaborato in precedenza a Star Wars Rebels.

Ora, secondo Daniel Richtman, Rey Skywalker, interpretata da Ridley, avrà un ruolo importante nella trilogia in programma. Tuttavia, l’attenzione sarà concentrata sui nuovi protagonisti, il che indica che, sebbene Rey sarà in primo piano, non sarà la protagonista principale della storia. Ma cosa ne sarà allora del film di Obaid-Chinoy? Anche se è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che questa trilogia sia pensata come sostituta, l’avventura solitaria di Rey potrebbe essere ciò che colma il divario tra l’Episodio IX e quello che molti fan ritengono sarà effettivamente l’Episodio X, XI e XII per opera di Kinberg.

Articolo precedente
Mark Wahlberg si riunisce con il regista di un suo sottovalutato thriller per un nuovo film d’azione
Articolo successivo
Polvo Serán – Polvere Di Stelle, recensione del film di Carlos Marqués-Marcet
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved