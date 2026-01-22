Star Wars: [SPOILER] avrà un ruolo importante nella trilogia di Simon Kinberg (ma non sarà il protagonista)

Il franchise di Star Wars tornerà finalmente sul grande schermo nel 2026 con The Mandalorian & Grogu. Oltre a questo, sappiamo che Lucasfilm ha in programma di esplorare ciò che è successo dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019 (a partire da Star Wars: Starfighter di Shawn Levy).

I libri e i fumetti di “The High Republic” non hanno riscosso grande successo tra i fan, e The Acolyte è stato cancellato dopo una sola stagione su Disney+. Esplorare i vuoti tra i film precedenti offre un potenziale narrativo piuttosto limitato, quindi un’ambientazione post-Episodio IX crea una sorta di tabula rasa per i registi.

Sebbene dal 2023 gli aggiornamenti (positivi) siano stati pochi e sporadici, Sharmeen Obaid-Chinoy rimane legata a un film incentrato su Rey Skywalker, interpretata da Daisy Ridley. Ambientato 15 anni dopo gli eventi di L’ascesa di Skywalker, il film è sarà scritto da George Nolfi, che ha sostituito Steven Knight, il quale a sua volta aveva preso il posto del duo di sceneggiatori Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson.

Tuttavia, con le dimissioni di Kathleen Kennedy dalla presidenza della Lucasfilm, solo il tempo dirà cosa ha in serbo Dave Filoni per questo e per tutti i progetti precedentemente annunciati ambientati in una galassia lontana lontana. Durante una recente “intervista di uscita”, Kennedy ha detto che Filoni intende andare avanti con la trilogia pianificata dallo sceneggiatore e regista di X-Men: Dark Phoenix, Simon Kinberg. Questo aggiornamento non ha ricevuto le risposte più calorose dai fan, ma Filoni e Kinberg hanno già collaborato in precedenza a Star Wars Rebels.

Ora, secondo Daniel Richtman, Rey Skywalker, interpretata da Ridley, avrà un ruolo importante nella trilogia in programma. Tuttavia, l’attenzione sarà concentrata sui nuovi protagonisti, il che indica che, sebbene Rey sarà in primo piano, non sarà la protagonista principale della storia. Ma cosa ne sarà allora del film di Obaid-Chinoy? Anche se è difficile scrollarsi di dosso la sensazione che questa trilogia sia pensata come sostituta, l’avventura solitaria di Rey potrebbe essere ciò che colma il divario tra l’Episodio IX e quello che molti fan ritengono sarà effettivamente l’Episodio X, XI e XII per opera di Kinberg.