Mark Wahlberg si riunisce con il regista di un suo sottovalutato thriller per un nuovo film d’azione

Di Gianmaria Cataldo

Mark Wahlberg
Mark Wahlberg arriva alla premiere di Los Angeles di “The Union” di Netflix. (Foto di Xavier Collin/Image Press Agency) Via DepositPhotos.com

Mark Wahlberg e il regista Baltasar Kormákur tornano a lavorare insieme per un nuovo film d’azione. In passato hanno già collaborato per Contraband e Cani sciolti, quest’ultimo un thriller comico poliziesco sottovalutato con Wahlberg e Denzel Washington, che ha incassato 131 milioni di dollari al botteghino mondiale.

Deadline riporta ora che Wahlberg è stato scritturato per The Big Fix di Netflix, che sarà diretto da Kormákur. Anche Riz Ahmed, vincitore di un Emmy Award per la sua interpretazione nella miniserie HBO acclamata dalla critica The Night Of, è stato scritturato. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

The Big Fix è ispirato a una storia vera, in cui Wahlberg interpreta un poliziotto dell’Interpol che scopre uno scandalo globale che coinvolge partite della FIFA truccate. Dà la caccia al responsabile dello scandalo, un truffatore (Ahmed) che lavora con le organizzazioni criminali cinesi e che ora sta guadagnando milioni grazie al suo piano. Questo porta a un inseguimento internazionale tra i due personaggi.

La sceneggiatura è stata scritta da Guy Bolton e Justin Haythe, che in passato hanno scritto rispettivamente Hijack per Apple TV e il film Revolutionary Road con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Kormákur sta producendo il film insieme a Peter Chernin e David Ready della Chernin Entertainment.

Un altro thriller di Netflix e Chernin Entertainment diretto da Kormákur è già in programma per quest’anno, con Apex che farà il suo debutto in streaming il 24 aprile. Il film vedrà Charlize Theron nei panni di una donna braccata da uno spietato serial killer interpretato da Taron Egerton.

Prima che Apex finisse la produzione, Netflix e Chernin stavano però già esplorando diverse idee per la loro prossima collaborazione diretta da Kormákur. Secondo quanto riferito, The Big Fix è da tempo una priorità per Chernin e per Kira Goldberg, dirigente di Netflix, che in passato ha lavorato con la società di produzione durante la sua permanenza alla 20th Century Fox.

Oltre a Kormákur, che rafforza ulteriormente la sua partnership con Netflix attraverso questo nuovo progetto, lo stesso vale per Wahlberg. Ci sono già diversi film originali Netflix con l’attore sulla piattaforma, tra cui Spenser Confidential e The Union, e ora ne ha un altro in programma per la piattaforma di streaming. Ha anche firmato per The Operator, un thriller d’azione che è stato acquisito dalla piattaforma di streaming a dicembre.

Con Contraband uscito nel 2012, seguito da Cani sciolti nel 2013, è passato più di un decennio dall’ultima collaborazione tra Mark Wahlberg e Kormákur, rendendo The Big Fix una reunion attesa e molto anticipata tra l’attore e il regista.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
