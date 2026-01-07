The Bluff: prime immagini del film dei fratelli Russo con Priyanka Chopra Jonas

Sono state diffuse le prime immagini ufficiali di The Bluff, il nuovo film d’azione e avventura prodotto dai fratelli Russo e interpretato da Priyanka Chopra Jonas. Il film sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 25 febbraio 2026, distribuito da Amazon MGM Studios.

Ambientato nelle suggestive Isole Cayman, The Bluff promette un’esperienza adrenalinica che fonde il fascino del racconto storico con una messa in scena moderna, tra duelli con la spada, combattimenti corpo a corpo e una forte componente emotiva legata ai temi della famiglia e della redenzione.

Un’eroina segnata dal passato al centro di un’action epico

Priyanka Chopra Jonas interpreta Ercell “Bloody Mary” Bodden, un’ex pirata che crede di essersi lasciata alle spalle una vita di violenza, dopo aver trovato pace con il marito T.H. (Ismael Cruz Cordova), il figlio Isaac e la cognata Elizabeth. Il fragile equilibrio viene però spezzato dal ritorno del suo famigerato ex capitano Connor, interpretato da Karl Urban, deciso a vendicarsi.

Costretta a confrontarsi con i demoni del passato, Ercell si ritrova coinvolta in una lotta brutale per la sopravvivenza, armata di abilità letali nella scherma, trappole ingegnose e di una determinazione feroce nel proteggere la sua famiglia. Il film costruisce così un percorso di riscatto e autodeterminazione, trasformando la battaglia fisica in un viaggio interiore.

Dietro la macchina da presa e un cast internazionale

La regia è affidata a Frank E. Flowers, che firma anche la sceneggiatura insieme a Joe Ballarini. La produzione porta la firma di Joe Russo, Anthony Russo e Angela Russo-Otstot per AGBO, società nota per progetti come Avengers: Endgame ed Extraction.

Nel cast figurano anche Safia Oakley-Green, Temuera Morrison, Ismael Cruz Cordova e Karl Urban, mentre le spettacolari location reali – tra cui la Grotta del Teschio e le scogliere di Cayman Brac – contribuiscono a dare al film un forte impatto visivo.

The Bluff si presenta come un action-thriller d’epoca intenso e spettacolare, pensato per il grande pubblico e guidato da una protagonista femminile potente e fuori dagli schemi.