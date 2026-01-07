Wicked – Parte 2 arriva in digitale: il capitolo finale della storia mai raccontata delle streghe di Oz

Il capitolo conclusivo della storia mai raccontata delle streghe di Oz è finalmente disponibile da casa. Wicked – Parte 2 è acquistabile o noleggiabile dal 5 gennaio in esclusiva sulle piattaforme digitali, distribuito da Universal Pictures Home Entertainment.

Forte di un’accoglienza straordinaria da parte di critica e pubblico, Wicked – Parte 2 viene definito “un tripudio di colori e una gioia per gli occhi” (Cosmopolitan) e approda in home video con numerose versioni e oltre un’ora di contenuti speciali, pensati per i fan del musical che ha segnato una generazione.

Tutte le versioni digitali e i contenuti speciali

Wicked – Parte 2 è disponibile al prezzo di 19,99 € per l’acquisto e 14,99 € per il noleggio, nei formati SD, HD e UHD, sulle seguenti piattaforme:

Prime Video

Sky Primafila Premiere

Apple TV

Rakuten TV

Google TV

YouTube

Chili

Il pre-ordine è attivo solo su Prime Video e Apple TV.

Tra le versioni disponibili figurano:

versione ibrida (dialoghi in italiano, canzoni in lingua originale)

versione originale

versione completamente doppiata

edizione esclusiva Sing-Along (in lingua originale)

I contenuti extra includono scene eliminate e uno speciale making-of di oltre 50 minuti con Ariana Grande, Cynthia Erivo, il cast e i filmmaker, offrendo uno sguardo approfondito sulla realizzazione del film.

Elphaba e Glinda: un addio che cambia per sempre Oz

La storia riprende con Elphaba e Glinda ormai separate, costrette a convivere con le conseguenze delle proprie scelte. Elphaba, demonizzata come Strega Malvagia dell’Ovest, vive in esilio e continua la sua battaglia per la libertà degli animali di Oz, cercando di svelare la verità sul Mago, interpretato da Jeff Goldblum.

Glinda, sotto la guida di Madame Morrible (la premio Oscar Michelle Yeoh), diventa invece il volto rassicurante del regime, mentre si prepara a sposare il Principe Fiyero (Jonathan Bailey). Il tentativo di riconciliazione tra le due protagoniste fallirà, innescando una catena di eventi che cambierà per sempre il destino di Oz.

Con una folla pronta a ribellarsi e un’ultima possibilità di incontro, Wicked – Parte 2 chiude la saga puntando tutto su amicizia, empatia e trasformazione, offrendo un finale emotivo e spettacolare.

Prodotto da Marc Platt e David Stone, il film si basa sull’iconico musical con musiche e testi di Stephen Schwartz, tratto dal romanzo bestseller di Gregory Maguire. Il primo Wicked (2024) ha ottenuto 10 nomination agli Oscar®, vincendo per Migliori Costumi e Migliore Scenografia, e ha incassato 750 milioni di dollari nel mondo.