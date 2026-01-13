The Marvels, Nia DaCosta sul flop del film: “Tutti hanno fatto del loro meglio”

The Marvels è arrivato nelle sale alla fine dello sciopero di Hollywood del 2023. Nonostante abbia ottenuto recensioni per lo più positive (è “Fresh” su Rotten Tomatoes con il 62%), il sequel di Captain Marvel è riuscito a incassare solo 206,1 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo lo rende uno dei più grandi flop al botteghino della Marvel Studios, ed è ancora difficile capire cosa sia andato storto.

Dopo tutto, come ha potuto il seguito di un blockbuster da 1 miliardo di dollari e di serie acclamate dalla critica come WandaVision e Ms. Marvel deludere così tanto le aspettative? La regista Nia DaCosta è passata rapidamente a Hedda e 28 anni dopo – Il Tempio delle Ossa, e mentre promuoveva quest’ultimo film parlando con Deadline, ha riflettuto sulle difficoltà riscontrate da The Marvels.

“È molto interessante, perché c’era così tanto clamore intorno alla macchina Marvel. – racconta la regista – Ma quando ci ripenso, tutti hanno fatto del loro meglio. Tutti cercavano di realizzare un grande film… e devo dire che sono davvero felice di avere questi rapporti. L’estate scorsa sono stata sul set di Avengers, è stato davvero divertente, ho rivisto i produttori, i Russo e alcuni dei miei amici che hanno recitato nel film. Quindi è stato davvero bello, nonostante tutto quello che è successo al botteghino e le recensioni, sapere che i rapporti sono così buoni”.

“Guardando indietro, vedo che tutti hanno fatto del loro meglio e tutti hanno cercato di fare la cosa giusta, ed è così che stanno le cose”, ha concluso DaCosta. Nonostante le critiche ricevute per i risultati al botteghino di The Marvels, insieme al fatto che il film ha avuto un’accoglienza mista da parte della critica e dei fan, DaCosta ha dunque una visione positiva grazie alle relazioni durature che ne sono derivate. Questo include numerose persone che hanno lavorato ad Avengers: Doomsday insieme ai registi Joe e Anthony Russo.

LEGGI ANCHE: The Marvels: secondo Nia DaCosta il film mancava di una sceneggiatura solida

I commenti di DaCosta potrebbero inoltre fornire un indizio sui personaggi che appariranno nel cast di Avengers: Doomsday. Dato che dice di avere amici nel film, questi potrebbero includere Brie Larson nel ruolo di Captain Marvel/Carol Danvers, Iman Vellani nel ruolo di Ms. Marvel/Kamala Khan o Teyonnah Parris nel ruolo di Monica Rambeau. Al momento della stesura di questo articolo, nessuna di queste star ha confermato la propria partecipazione al film.

Indipendentemente dal suo insuccesso al botteghino, The Marvels ha contribuito a preparare il terreno per Avengers: Doomsday riportando Bestia/Hank McCoy (Kelsey Grammer) nell’MCU durante la scena post-credits, in cui Monica si sveglia in un altro universo. È stato poi confermato che Grammer riprenderà il ruolo nel prossimo film degli Avengers, che sarà incentrato principalmente sul multiverso e sulla presenza degli X-Men.