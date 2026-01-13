HomeSerie TvNewsOne Piece - Stagione 2: un nuovo trailer mostra ulteriori personaggi!
One Piece – Stagione 2: un nuovo trailer mostra ulteriori personaggi!

Gianmaria Cataldo
Di Gianmaria Cataldo

-

Il popolare adattamento live-action di One Piece di Netflix torna con la sua seconda stagione il 10 marzo (la serie è già stata rinnovata per una terza stagione) e la piattaforma di streaming ha ora pubblicato un trailer completo e alcune nuove immagini promozionali di “Into the Grand Line”. Le avventure di Monkey D. Rufy (Iñaki Godoy) e della sua ciurma continueranno dunque seguendo i Pirati di Cappello di Paglia mentre affrontano i loro avversari più letali sotto forma di una società segreta di assassini conosciuta come Baroque Works.

Il nuovo teaser presenta quindi Charithra Chandran nel ruolo di Miss Wednesday, Lera Abova nel ruolo di Miss All-Sunday, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9 e Sophia Anne Caruso nel ruolo di Miss Goldenweek. Non resta dunque che attendere l’arrivo della nuova stagione per scoprire quali avventure aspettano questi personaggi nel grande racconto piratesco.

Cosa aspettarsi dalla Stagione 2 di One Piece

L’epica avventura piratesca in alto mare di Netflix, One Piece, torna con la seconda stagione, scatenando avversari ancora più feroci e le missioni più pericolose mai viste. Rufy e i Cappelli di Paglia salpano alla volta della straordinaria Grand Line, un leggendario tratto di mare dove il pericolo e le meraviglie attendono ad ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo regno imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del mondo, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici.

Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.

