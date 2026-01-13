Send Help: trailer ufficiali del survival thriller prodotto da Sam Raimi

Naufraghi su un’isola, tra sopravvivenza e rancori irrisolti

La storia segue due colleghi, interpretati da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, unici sopravvissuti a un disastro aereo che li lascia naufraghi su un’isola deserta. Costretti a convivere in un ambiente ostile, i due devono mettere da parte vecchi rancori e trovare un equilibrio per resistere, mentre la lotta per la sopravvivenza diventa anche un confronto psicologico. Il trailer suggerisce un tono che alterna suspense serrata e momenti di humor macabro, con Raimi che gioca su ritmo, inquadrature e improvvise virate di tono.

Send Help è prodotto da Sam Raimi e Zainab Azizi, con JJ Hook come produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, mentre le musiche originali sono composte da Danny Elfman, collaborazione che rafforza l’identità horror del progetto.

Con questo film, Raimi torna a esplorare territori a lui congeniali, combinando meccaniche da survival con un approccio autoriale che privilegia l’esperienza sensoriale e il gioco con le aspettative dello spettatore. L’uscita italiana è fissata per il 29 gennaio, quando Send Help porterà in sala un racconto di sopravvivenza dove il pericolo non è solo l’isola, ma ciò che i protagonisti portano con sé.