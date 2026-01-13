Send Help: trailer ufficiali del survival thriller prodotto da Sam Raimi

HomeTrailerSend Help: trailer ufficiali del survival thriller prodotto da Sam Raimi
20th Century Studios ha diffuso il nuovo trailer e il poster ufficiale di Send Help, il survival thriller dalla comicità horror diretto da Sam Raimi. Il film arriverà nei cinema italiani dal 29 gennaio, promettendo una miscela di tensione, ironia nera e messa in scena visionaria, cifra stilistica del regista di Spider-Man e La Casa.

Naufraghi su un’isola, tra sopravvivenza e rancori irrisolti

La storia segue due colleghi, interpretati da Rachel McAdams e Dylan O’Brien, unici sopravvissuti a un disastro aereo che li lascia naufraghi su un’isola deserta. Costretti a convivere in un ambiente ostile, i due devono mettere da parte vecchi rancori e trovare un equilibrio per resistere, mentre la lotta per la sopravvivenza diventa anche un confronto psicologico. Il trailer suggerisce un tono che alterna suspense serrata e momenti di humor macabro, con Raimi che gioca su ritmo, inquadrature e improvvise virate di tono.

Send Help è prodotto da Sam Raimi e Zainab Azizi, con JJ Hook come produttore esecutivo. La sceneggiatura è firmata da Damian Shannon e Mark Swift, mentre le musiche originali sono composte da Danny Elfman, collaborazione che rafforza l’identità horror del progetto.

Con questo film, Raimi torna a esplorare territori a lui congeniali, combinando meccaniche da survival con un approccio autoriale che privilegia l’esperienza sensoriale e il gioco con le aspettative dello spettatore. L’uscita italiana è fissata per il 29 gennaio, quando Send Help porterà in sala un racconto di sopravvivenza dove il pericolo non è solo l’isola, ma ciò che i protagonisti portano con sé.

