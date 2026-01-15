Viggo Mortensen rivela la sua scena preferita in assoluto de Il Signore degli Anelli

Viggo Mortensen ha rivelato la sua scena preferita in assoluto della trilogia Il Signore degli Anelli di Peter Jackson, a 25 anni dalla prima uscita nelle sale cinematografiche de Il Signore degli Anelli – La compagnia dell’anello. L’adattamento cinematografico dell’opera fondamentale di J.R.R. Tolkien realizzato da Peter Jackson e dalla New Line Cinema è stato senza dubbio un evento irripetibile; pochi film fantasy hanno avuto un impatto così profondo sul cinema e sulla cultura popolare in generale.

Per celebrare il 25° anniversario de La compagnia dell’anello, Empire ha incontrato il cast e i creatori per ricordare i film de Il Signore degli Anelli e la loro eredità. Ciò ha incluso un’intervista con Mortensen, che ha interpretato Aragorn, figlio di Arathorn, e Sean Bean, che ha interpretato Boromir, il capitano di Gondor, sul loro lavoro insieme ne La compagnia dell’anello.

Una delle scene più memorabili di Bean nei panni di Boromir è quella della sua morte alla fine del primo film, mentre cerca coraggiosamente di proteggere gli Hobbit dall’attacco degli Uruk-hai di Saruman. Poco dopo, lui e Aragorn condividono un momento commovente, quando Aragorn dà a Boromir un addio sereno. Mortensen ha rivelato che proprio il suo addio finale a Boromir è la sua scena preferita della trilogia: “È una scena così bella”, ha affermato.

“Senza offesa per nessun altro o per qualsiasi altra parte della trilogia, ma quella è forse la mia scena preferita”, ha detto l’attore. “Non ci sono effetti speciali, non ci sono mostri immaginari. Sono solo due persone che hanno un legame in termini di etnia – Gondor e tutto il resto – ma che sono state in contrasto. Fino a quel momento hanno avuto dei contrasti. E poi c’è un legame così forte”.

Bean è d’accordo con il suo co-protagonista, aggiungendo: “Sì, è stata una scena fantastica”. La scena segna inoltre un punto di svolta fondamentale per Aragorn, poiché Boromir si rivolge a lui come “suo fratello, suo capitano, suo re” per la prima e unica volta. Questo è senza dubbio il momento in cui Aragorn smette di essere un semplice Ranger e intraprende il percorso per diventare il re di Gondor, una delle figure più importanti nella lotta contro il Signore Oscuro, Sauron, e durante tutta la Terza Era della Terra di Mezzo.

Rivedremo Viggo Mortensen nel ruolo di Aragorn?

Mentre il viaggio di Aragorn giunge al termine ne Il Signore degli Anelli – Il ritorno del re, il pubblico potrà ancora vedere un altro lato del personaggio del Ranger, Strider, nel prossimo film di Andy Serkis, Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum. Al momento non è chiaro se Mortensen sarà coinvolto, anche se l’attore ha precedentemente dichiarato che sarebbe disposto a tornare nella Terra di Mezzo.

Riconfermare Aragorn con un attore più giovane è certamente un’opzione – recenti notizie lo suggeriscono – dato che il film sarà ambientato poco prima e durante i primi eventi de La compagnia dell’anello. Nel legendarium di Tolkien, Gandalf recluta Aragorn per cercare Gollum e impedire alla creatura di rivelare l’ubicazione dell’Unico Anello alle forze di Sauron, mentre Gollum viaggia dalle Montagne Nebbiose alla Foresta Nera e altrove.

I membri del cast de Il Signore degli Anelli che torneranno in The Hunt for Gollum includono finora Serkis nel ruolo di Gollum e Ian McKellen in quello di Gandalf. Si vocifera che anche Elijah Wood riprenderà il ruolo di Frodo, anche se l’attore non ha ancora confermato ufficialmente il suo ritorno. Indipendentemente dal cast finale, il ritorno alla versione della Terra di Mezzo di Peter Jackson in The Hunt for Gollum dimostra il continuo impatto culturale della trilogia de Il Signore degli Anelli.