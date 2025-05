David Lynch: tributo a Cannes. Il figlio Riley: “Questo festival ha significato molto per mio padre”

Il Festival di Cannes 78 ha reso omaggio a uno dei grandi del cinema con la prima mondiale di un nuovo documentario su David Lynch, scomparso a gennaio. Il figlio del defunto regista, Riley Lynch, era presente alla proiezione di “Welcome to Lynchland“.

“Questo festival ha significato molto per mio padre”, ha detto. “È un momento molto emozionante”. Il figlio di Lynch ha anche rivelato che l’ultima volta che è stato a Cannes è stato nel 2002, quando suo padre era presidente della giuria. “Ho festeggiato qui il mio decimo compleanno e Sharon Stone ha portato la torta”, ha detto.

Diretto da Stéphane Ghez, “Welcome to Lynchland“, della durata di un’ora, è stato realizzato prima della morte di Lynch e rivisita l’opera dell’iconico regista, dal suo debutto cult “Eraserhead” a “Twin Peaks“, passando per “Mulholland Drive“, cercando di decifrare l’enigma dell’icona attraverso il suo lavoro. Oltre a interviste con lo stesso Lynch, il film presenta collaboratori come Kyle MacLachlan, Laura Dern, Naomi Watts e Isabella Rossellini.

Lynch ha forti legami con Cannes. Oltre a essere stato presidente della giuria nel 2002, ha vinto la Palma d’Oro nel 1990 per “Cuore selvaggio” e il premio per la miglior regia nel 2001 per “Mulholland Drive“. Dopo la sua scomparsa all’età di 78 anni, il festival ha pubblicato un omaggio al regista.

“È con infinita tristezza che apprendiamo della scomparsa di David Lynch, un artista unico e visionario la cui opera ha influenzato il cinema come pochi altri”, si legge nel comunicato.

“Vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1990 per “Cuore selvaggio”, poi del Prix de la mise en scène (Miglior Regista) nel 2001 per “Mulholland Drive”, ha presieduto con eleganza la giuria nel 2002. Lascia un corpus di opere raro e senza tempo, i cui film continueranno a nutrire la nostra immaginazione e a ispirare tutti coloro che vedono il cinema come un’arte capace di rivelare l’indicibile.”