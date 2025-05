Lewis Pullman anticipa il ruolo di Sentry in Avengers: Doomsday

La star di Thunderbolts*, Lewis Pullman, commenta il ruolo di Sentry in Avengers: Doomsday dopo la sua importante introduzione nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Il 2025 ha segnato l’anno in cui Sentry ha finalmente debuttato in live-action nella timeline del MCU, con Thunderbolts* che ne ha esplorato la complessa storia passata, affermandolo al contempo come uno degli esseri più potenti del franchise. Tuttavia, poiché Avengers: Doomsday presenterà tutti i personaggi di Thunderbolts*, il viaggio di Bob è solo all’inizio nell’MCU.

In una nuova intervista con Entertainment Weekly, Lewis Pullman ha parlato un po’ di più del suo imminente ritorno nel MCU in Avengers: Doomsday, le cui riprese sono attualmente in corso. Dato il finale di Thunderbolts*, Pullman ha ammesso di essere rimasto sorpreso nell’apprendere che Sentry sarebbe apparso nel film, come ha dichiarato:

Sono stato così sorpreso e onorato di sapere che avrei potuto immergermi in Doomsday. Perché non ero sicuro di quanta della sua memoria fosse andata perduta, e se stesse solo nascondendo qualcosa, o se fosse davvero reale e fosse tornato al punto di partenza. Significa che dovrà reimparare tutte queste preziose lezioni emotive che ha accumulato nel corso [di questo film]? O è qualcosa che in un certo senso diventa parte integrante di lui? È una cosa davvero interessante con cui confrontarsi come attore… Potrebbe andare in molte direzioni diverse.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).