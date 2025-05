Bob Odenkirk nel trailer di Io Sono Nessuno 2

“A volte la situazione più pericolosa per un padre è una vacanza in famiglia“. Bob Odenkirk torna a vestire i panni del marito di periferia, padre e assassino maniaco del lavoro Hutch Mansell nel nuovo capitolo di Io Sono nessuno (Nobody), Io sono nessuno 2 (Nobody 2), l’action-thriller di successo del 2021 che ha debuttato al primo posto del box office americano.

Quattro anni dopo essersi inavvertitamente messo contro la mafia russa, Hutch ha ancora 30 milioni di dollari di debiti con l’organizzazione criminale e li sta ripagando con una serie infinita di colpi ai danni di criminali internazionali.

Per quanto gli piaccia l’azione del suo “lavoro”, Hutch e sua moglie Becca (la candidata agli Emmy Connie Nielsen) sono sopraffatti dal lavoro e si stanno allontanando. Decidono quindi di portare i loro figli (Gage Munroe, Paisley Cadorath) in una breve fuga al Wild Bill’s Majestic Midway and Waterpark, il luogo in cui Hutch e suo fratello Harry (RZA, candidato ai Grammy e agli Emmy) trascorrevano le vacanze da bambini.

Con il padre di Hutch (il vincitore di un Emmy Christopher Lloyd) al seguito, la famiglia arriva nella piccola città turistica di Plummerville (“Plummerville è Summerville!”), desiderosa di divertirsi al sole. Ma quando un banale incidente con alcuni teppisti della città fa finire la famiglia nel mirino del gestore corrotto di un parco divertimenti (John Ortiz; Fast and Furious franchise, Bumblebee) e del suo losco sceriffo (Colin Hanks, candidato agli Emmy e ai Golden Globe), Hutch si ritrova nel mirino del boss del crimine più folle e sanguinario che Hutch (o chiunque altro) abbia mai incontrato (Sharon Stone, vincitrice dell’Emmy e candidata all’Oscar®).

Io Sono Nessuno 2 è una produzione 87North/Eighty Two Films/Odenkirk Provissiero Entertainment, diretta da Timo Tjahjanto (La notte viene per noi, The Big 4). La sceneggiatura è firmata dallo sceneggiatore originale Derek Kolstad (John Wick, Die Hart) insieme ad Aaron Rabin (Tom Clancy’s Jack Ryan), da un soggetto dello stesso Kolstad, basato sui personaggi da lui creati.

I produttori di questo film sono i fondatori di 87North Kelly McCormick (Bullet Train, The Fall Guy) e David Leitch (Bullet Train, The Fall Guy); il fondatore di Odenkirk Provissiero Entertainment Marc Provissiero (Fidanzata in affitto, PEN15), il fondatore di Eighty Two Films Braden Aftergood (Hell or High Water, Samaritan) e Bob Odenkirk (Better Call Saul, La Festa delle Fidanzate). Il produttore esecutivo è David Hyman.