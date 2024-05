Kevin Costner ha “bussato a ogni barca di Cannes” per finanziare Horizon: An American Saga

Kevin Costner ha dichiarato apertamente di aver autofinanziato in parte il suo nuovo film, Horizon: An American Saga, in occasione della conferenza stampa al Festival di Cannes del film. Costner ha investito gran parte della sua fortuna nella realizzazione del film da oltre 100 milioni di dollari, ipotecando anche il suo ranch. Dirige e interpreta il film, che ha anche prodotto e co-sceneggiato.

Quando gli è stato chiesto della sua difficoltà per finanziare il film, Costner ha detto: “Non so perché sia stato così difficile”. “Hai visto il film. Non so perché sia stato così difficile convincere la gente a credere nel film che volevo fare”, ha continuato. “Sai, non penso che il mio film sia migliore del film di qualcun altro, ma non penso che il film di qualcun altro sia migliore del mio. Non esco nel mondo con qualcosa che non penso sia buono.”

Horizon: An American Saga dovrebbe essere una saga in quattro parti e Kevin Costner ha detto che sta attualmente cercando di raccogliere risorse per il suo terzo capitolo. La seconda parte uscirà ad agosto. “Ho bussato a tutte le barche a Cannes per farmi aiutare”, ha detto Costner. “‘Oh, andiamo, facciamo un film. Venite a prendere il vostro libretto degli assegni. Parliamo di soldi!”

Secondo la sinossi ufficiale del film, Horizon: An American Saga esplorerà un periodo di oltre un decennio di espansione nel West americano prima e dopo la guerra civile. Non è stato ancora rivelato nulla sul personaggio di Costner o su nessuno dei personaggi secondari, ma il film vanta un cast impressionante. Il film è diviso in due parti, Horizon: An American Saga – Capitolo 2 anche dovrebbe debuttare nel 2024.

Oltre a Costner, il cast di Horizon: An American Saga include Sienna Miller, Sam Worthington, Will Patton, Thomas Haden Church, Luke Wilson, Jena Malone, Dale Dickey, Abbey Lee, Isabelle Fuhrman, Jamie Campbell Bower, Michael Rooker e Giovanni Ribisi.