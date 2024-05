Studio Ghibli premiato con la Palma d’oro onoraria

Fondato e reso famoso da Hayao Miyazaki, il leggendario Studio Ghibli è stato insignito oggi di una Palma d’oro onoraria al Grand Théâtre Lumière, dove il regista e responsabile dello sviluppo creativo del Ghibli Gorō Miyazaki ha ritirato il trofeo dal membro della giuria dei lungometraggi e ammiratore del Ghibli Juan Antonia Bayona.

L’atmosfera al Grand Théâtre Lumière era elettrica questo pomeriggio, con il pubblico infuocato e più giovane del solito che ha sommerso di applausi i rappresentanti dello Studio Ghibli guidati da Gorō Miyazaki.

“Siamo tutti qui perché siamo innamorati dell’animazione giapponese“, ha dichiarato Thierry Frémaux nel suo discorso di apertura. “Per la prima volta, Iris Knobloch e io abbiamo deciso di assegnare la Palma d’oro onoraria a uno studio, piuttosto che a un singolo creativo. E che studio! Rappresentato da Gorō Miyazaki, ecco a voi lo Studio Ghibli!“.

Prima della consegna del trofeo, è stata proiettata una selezione dei film più importanti dello Studio Ghibli, in un compendio di tutta la sua poetica arte e ingegno. Il vortice di nove minuti ha attraversato Il castello nel cielo (1986), Il ragazzo e l’airone, le profondità di Ponyo e le altezze di Porco Rosso, un mosaico di paesaggi fragili attraversati da forti emozioni e abitati da creature fantastiche.

Il cofondatore del Ghibli (insieme a Isao Takahata e Tokuma Shotenet) Hayao Miyazaki non ha potuto recarsi a Cannes, ma ha ringraziato il Festival e i fan via video. Suo figlio Gorō, il talentuoso regista di Dalla collina dei papaveri e Racconti dal mare, ha avuto l’onore di ritirare il premio a nome dello studio, del museo e del parco.

Il festival ha invitato Juan Antonia Bayona a consegnare il premio. Membro della giuria di Greta Gerwig e appassionato dell’opera di Hayao Miyazaki, è salito sul palco raccontando come: “Ricordo le emozioni che ho provato guardando tutti questi film, soprattutto Si alza il vento e il suo messaggio fondamentale: “Bisogna continuare ad andare avanti”. Grazie per averci aperto il tuo mondo e aver reso le nostre vite un po’ migliori, un po’ più colorate“.

Ricevendo il premio, Gorō Miyazaki ha commentato: “Quando abbiamo vinto l’Oscar per Il ragazzo e l’airone, i rappresentanti del Ghibli sono tornati a casa con una statua, ma non era in una scatola, hanno dovuto avvolgerla in un asciugamano d’albergo per trasportarla indietro. Quindi sono molto contento di vedere che questa Palma è ben confezionata!”.

Il regista ha sottolineato che il premio appartiene anche alle squadre e al pubblico: “Il Ghibli è stato lanciato 40 anni fa da Hayao Miyazaki, Isao Takahata e Tokuma Shoten. Forse sono loro i maggiori artefici dello studio, ma voglio estendere questo premio a tutte le squadre che lavorano duramente”.