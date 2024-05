Festival di Cannes 2024, le foto dal red carpet di The Apprentice con Sebastian Stan

Si è tenuto ieri sera il red carpet di The Apprentice alla alla 77a edizione del Festival di Cannes al Palais des Festivals. La regista Ali Abbasi accompagnata sul red carpet dai suoi interpreti, Sebastian Stan, Maria Bakalova. Ecco tutte le foto:

Presentato in Concorso nel 2022, Holy Spider ci ha portato in Iran, indagando sulla storia vera di una serie di femminicidi che ha scosso il paese natale del regista Ali Abbasi. Nel 2018, l’originalissimo Border ha vinto il premio Un Certain Regard. Quest’anno, The Apprentice si addentra nella fulminea ascesa di Donald Trump, che scala nuove vette come magnate del settore immobiliare.

Sei licenziato! Così recita l’iconica frase con cui Donald Trump ha liquidato bruscamente i concorrenti perdenti del reality show di successo “The Apprentice”, di cui ha tenuto le redini dal 2004 al 2015. Scritto da Gabriel Sherman, noto anche per il suo bestseller del New York Times sulla storia di Roger Ailes, fondatore di Fox News, questo film biografico approfondisce gli anni giovanili di Donald Trump e il sostegno ricevuto per diventare il potente uomo d’affari che conosciamo oggi. Tra il 1970 e il 1980, Roy Cohn, che aveva lavorato anche con il senatore McCarthy, ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare la carriera del giovane Donald.

Originario dell’Iran, il regista Ali Abbasi vanta un catalogo eclettico di film. Influenzato dal surrealismo e dal realismo magico degli autori sudamericani Gabriel García Márquez e Carlos Fuentes, il regista si è fatto notare con il suo film Border, presentato nella Selezione ufficiale nel 2018. The Apprentice, invece, assume un tono completamente diverso ed è saldamente radicato nella realtà, proprio come il suo precedente film Holy Spider. Sebastian Stan, noto per il ruolo di Carter nella serie Gossip Girl e di “Bucky” Barnes alias il “Soldato d’Inverno” nella trilogia di Captain America, interpreta un giovane Donald Trump nella sua scalata al vertice.