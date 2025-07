Avengers: Doomsday, Pedro Pascal avrà un ruolo importante, ma sarà lui il leader?

La star di I Fantastici Quattro: Gli Inizi Pedro Pascal ha ripetutamente negato che Reed Richards guiderà gli eroi più potenti della Terra in Avengers: Doomsday. Si prevede che la Prima Famiglia Marvel sarà parte integrante della storia, ma le voci su Mister Fantastic come responsabile sono nate dalle dichiarazioni del regista Matt Shakman, decontestualizzate.

Variety è ora intervenuta, confermando che “Pascal non è il fulcro, ma ha un ruolo fondamentale”. Questo arriva dopo le indiscrezioni secondo cui Thor, interpretato da Chris Hemsworth, sarebbe uno dei protagonisti del film; tuttavia, similmente a Thanos in Avengers: Infinity War, sembra che il malvagio Dottor Destino sarà al centro di questa storia.

La nota commerciale afferma: “‘Avengers: Doomsday’ avrà almeno un mega guadagno in Robert Downey Jr., che torna alla Marvel nei panni del cattivo Dottor Destino. Alcune fonti affermano che Downey Jr. ha guadagnato tra i 500 e i 600 milioni di dollari nel corso di sette film Marvel e tre cameo e non lavorerà a prezzi scontati in ‘Doomsday’; così come Chris Hemsworth, che torna nei panni di Thor.”

Non sorprende sapere che Downey guadagnerà un’enorme quantità di denaro per il suo ritorno nell’MCU, ma ha anche ripetutamente dimostrato di essere una delle maggiori attrazioni al botteghino dei Marvel Studios.

Resta da vedere se questo si estenderà al fatto che sostituirà l’armatura di Iron Man con quella del Dottor Destino, anche se scommettiamo che il suo volto sarà ampiamente utilizzato nel marketing (forse spiegando la scena a metà dei titoli di coda di ‘I Fantastici Quattro: Gli Inizi’).

Un concept art trapelato per Avengers: Secret Wars [ATTENZIONE SPOILER] mostrava i Fantastici Quattro in balia di Destino nel suo Battleworld, con Sue e Franklin parte della sua corte reale, Reed catturato davanti a lui e Johnny costantemente ricoperto d’acqua per impedirgli di continuare a infiammarsi. Il destino della Cosa non è noto, ma le cose si fanno piuttosto cupe per il povero Ben nel fumetto di Secret Wars.

“È una grande novità per me, e questa è una cosa”, ha detto recentemente Pedro Pascal riguardo alla possibilità di guidare gli Avengers. “Penso che Matt Shakman stesse facendo un’intervista e quando parlava di Reed… nei fumetti succede qualcosa in cui viene in qualche modo attratto dalla famiglia degli Avengers e gli viene chiesto di essere messo in una posizione di comando.” Ha aggiunto: “È qualcosa che succede nei fumetti. Non è necessariamente qualcosa che comporta il futuro del mio personaggio.”

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.