Venezia 82: annunciata la selezione del Concorso Internazionale di Orizzonti Corti

È stata ultimata la selezione per il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti dell’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica (27 agosto – 6 settembre 2025) della Biennale di Venezia, diretta da Alberto Barbera. 14 cortometraggi in anteprima mondiale concorreranno per il Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio, assegnato dalla Giuria della sezione Orizzonti e 1 cortometraggio sarà presentato Fuori concorso in anteprima mondiale.

Questo l’elenco dei cortometraggi, la cui produzione vede coinvolti 19 diversi Paesi del mondo:

IN CONCORSO

NORHEIMSUND

di ANA ALPIZAR

con Paula Massó Varela, Yaité Ruiz, Darianis Palenzuela, Kiriam Gutiérrez / Cuba, USA / 12’

MERRIMUNDI

di NILES ATALLAH

Animazione / Cile / 21’

LA LIGNE DE VIE (THE LIFELINE)

di HUGO BECKER

con Alexis Manenti, Jeanne Goursaud, Damien Jouillerot, Gilles Cohen, David Talbot / Francia / 20’

JE CROIS ENTENDRE ENCORE (I HEAR IT STILL)

di CONSTANCE BONNOT

con Viki Assayas, Nathalie Richard / Francia / 16’

KUSHTA MAYN, LA MIA COSTANTINOPOLI

di NICOLÒ FOLIN

con Roberto Citran, Leo Folin, Hlib Tovstoluh / Italia / 19’

PRAYING MANTIS

di JOE HSIEH, YONFAN

Animazione / Taipei, Hong Kong SAR / 18’

YOU JIAN CHUI YAN (A SOIL A CULTURE A RIVER A PEOPLE)

di VIV LI

con Zezhi Long / Germania, Belgio, Cina / 15’

EL ORIGEN DEL MUNDO (THE ORIGIN OF THE WORLD)

di JAZMIN LOPEZ

con Leila Loforte / Argentina / 12’

THE CURFEW

di SHEHREZAD MAHER

con Sathya Sridharan, Balinder Johal, Sara Haider, Rajesh Bose, Chris Thorn / USA / 19’

LION ROCK

di NICK MAYOW

con Anton Falstie-Jensen, Mia Blake, Jonno Roberts / Nuova Zelanda / 16’

SAINT SIMEON

di OLUBUNMI OGUNSOLA

con Kanayo O. Kanayo, Ego Ihenacho, Victor Obioha / Nigeria / 18’

UTAN KELLY (WITHOUT KELLY)

di LOVISA SIRÉN

con Medea Strid, Truls Carlberg / Svezia / 15’

COYOTES

di SAID ZAGHA

con Maria Zreik, Ali Suliman, Yumna Marwan, Jamal Meri, Eslam El Awadi / Francia, Giordania, UK / 20’

NEDOSTUPNI (UNAVAILABLE)

di KYRYLO ZEMLYANYI

con Vladyslav Makariuk, Ostap Orest Pasichnyk, Konstiantyn Shamin, Yurii Yevsiukov, Oksana Tsymbal, Serhii Hornyi, lllia Rassokhin / Ucraina, Francia, Belgio, Bulgaria, Paesi Bassi / 20’

FUORI CONCORSO

RUKELI

di ALESSANDRO RAK

Animazione / Italia, Svezia / 5’