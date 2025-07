Harry Potter: scelto l’attore di Voldemort, ma il suo nome resta un segreto

Come noto, le riprese della serie TV Harry Potter per HBO sono ufficialmente iniziate e abbiamo già potuto dare una prima occhiata al maghetto protagonista e al guardiacaccia Rubeus Hagrid. Oltre a questi due, anche tutti gli altri personaggi principali (o almeno quelli presenti sin da subito nella saga) hanno ormai un volto di attore o attrice associato. All’appello, però, manca ancora Voldemort. Il celebre antagonista, come noto, appare però già nel primo libro sulla nuca del professor Raptor.

Ci si aspetta dunque di vederlo già nella prima stagione della serie e, presumibilmente, lo si potrebbe vedere anche in un flashback della notte in cui i genitori di Harry sono stati uccisi. Secondo Redanian Intelligence, l’attore che interpreterà il malvagio mago sarebbe già stato scritturato ed effettivamente apparirà in “diversi” episodi. Tuttavia, “HBO non ha intenzione di annunciare il suo casting e vuole mantenerlo segreto fino alla messa in onda della stagione”.

Ricordiamo che nei film Voldemort non è stato interpretato da Ralph Fiennes fino a quando questi non è entrato a far parte a tutti gli effetti del franchise in Harry Potter e il Calice di Fuoco. Difficile dunque stabilire se l’attore che darà volto a Voldemort nelle prime stagioni sarà anche quello che lo interpreterà dal momento in cui egli si manifesterà nuovamente in carne ed ossa o se, come avvenuto nei film, si avranno due diversi attori per le diverse età del personaggio. Di certo, ad oggi rimane il casting su cui tutti gli occhi sono puntati.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Altri membri del cast includono: John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGrannitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza.

Gli altimi annunci sono quelli di Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Infine, Bel Powley e Daniel Rigby interpreteranno Petunia e Vernon Dursley.

È stato inoltre confermato che la serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, dove disponibile.