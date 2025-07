Harry Potter: nuovi dettagli sulla serie TV in arrivo!

La produzione della serie TV Harry Potter della HBO è iniziata all’inizio di questa settimana e, dopo aver dato una prima occhiata al maghetto protagonista e al guardiacaccia Rubeus Hagrid, abbiamo un’idea più chiara di cosa aspettarci da questo adattamento televisivo dell’iconica serie di romanzi della controversa autrice J.K. Rowling. Sappiamo già da tempo che HBO intende adattare un libro per stagione, ma dato che i giovani protagonisti della serie cresceranno rapidamente e che c’è molto più terreno da coprire rispetto ai film, la rete via cavo sembra avere un piano unico per contrastare il loro invecchiamento.

Secondo Redanian Intelligence, le stagioni 1 e 2 dovrebbero essere composte da sei episodi ciascuna, con le stagioni future che potrebbero espandersi fino a 8 episodi per coprire le pagine extra. I libri, come noto, vanno da 223 a 766 pagine. Il sito spiega inoltre che la prima stagione sarà girata da ora fino a maggio 2026, mentre la seconda stagione sarà girata in modo simile da luglio 2026 a maggio 2027. Il debutto della prima è poi previsto nel corso del 2027.

A “complicare” le cose sono le leggi sul lavoro minorile, che consentono ai bambini di stare sul set solo per un certo numero di ore al giorno, motivo per cui si richiede un tempo di riprese più lungo. Infine, il sito ha anche appreso che “il primo episodio si conclude con i giovani studenti e Hagrid che si avvicinano per la prima volta al castello di Hogwarts su una barca”. Ciò significa che il primo episodio coprirà la vita di Harry con i Dursley, il momento in cui scopre di essere un mago, la sua prima visita a Diagon Alley e il viaggio sull’Hogwarts Express (dove incontra Ron ed Hermione).

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Altri membri del cast includono: John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGrannitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza.

Gli altimi annunci sono quelli di Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madam Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Infine, Bel Powley e Daniel Rigby interpreteranno Petunia e Vernon Dursley.

È stato inoltre confermato che la serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max, dove disponibile.