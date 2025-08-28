Venezia 82: il red carpet di Bugonia di Yorgos Lanthimos con Emma Stone

Il 28 agosto la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha accolto il cast e la troupe di Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos, tra i titoli più attesi del concorso. Prima della proiezione ufficiale, il Lido si è acceso con un red carpet che ha visto sfilare star internazionali e grande eleganza.

Al centro dei riflettori Emma Stone, musa del regista greco e già protagonista di Povere Creature! e Kinds of Kindness, che ha illuminato il tappeto rosso con uno stile impeccabile, confermando la sua intesa artistica con Lanthimos. Accanto a lei, Jesse Plemons, Alicia Silverstone, Aidan Delbis e Stavros Halkias, accolti dall’entusiasmo del pubblico e dei fotografi. Presente naturalmente anche il regista, che ha salutato i fan con la consueta ironia e compostezza.

Il red carpet ha offerto momenti di complicità tra gli interpreti e i sorrisi condivisi con il pubblico, ma anche attimi di glamour puro, grazie agli abiti scelti dai protagonisti, tra eleganza classica e dettagli eccentrici che ben rispecchiano lo stile visionario del film.

Le foto dal red carpet testimoniano l’entusiasmo per un titolo che promette di diventare uno degli eventi cinematografici più discussi della stagione.