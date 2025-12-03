Killing Eve – Stagione 4, la spiegazione del finale di serie

La storia di Eve Polastri (Sandra Oh) e Villanelle (Jodie Comer) ha raggiunto una conclusione tragica, poiché il finale di Killing Eve ha spiegato cosa è successo a tutti i suoi interessanti personaggi. Gli episodi finali della quarta stagione di Killing Eve hanno visto le tre protagoniste – Eve, Villanelle e Carolyn – perseguire il loro obiettivo di distruggere i Dodici. Eve e Villanelle sapevano che la loro destinazione finale era una riunione segreta dei Dodici a Londra. Mentre Eve ballava dopo aver officiato un matrimonio, Villanelle è scesa nelle viscere della nave e ha massacrato i Dodici (che il pubblico non ha mai visto).

Killing Eve è stato un fenomeno della cultura pop globale e la showrunner Laura Neal ha avuto il difficile compito di portare l’intera serie a una conclusione soddisfacente nella quarta stagione di Killing Eve. Dopo un inizio accidentato in cui Villanelle ha avuto visioni di se stessa come Gesù, la quarta stagione è la più forte in assoluto dopo la prima stagione, ampiamente lodata. Ma il finale di Killing Eve, sebbene significativo e logico nelle sue decisioni chiave, ha lasciato molti spettatori insoddisfatti. D’altra parte, Killing Eve è sempre stato un programma dirompente, mai pensato come televisione di intrattenimento, e il finale di Killing Eve lascia agli spettatori molto da elaborare.

Perché Carolyn ha ordinato la morte di Villanelle e come ha vinto

Villanelle muore alla fine della quarta stagione di Killing Eve, quando un assassino invisibile le spara più colpi dopo che lei ha ucciso tutti i membri dei Dodici. Anche dopo che Villanelle ed Eve si sono gettate nel Tamigi, il killer ha continuato a sparare, colpendo ripetutamente Villanelle. Lei muore alla fine della sua storia dopo aver finalmente (ma brevemente) vissuto un momento felice con Eve, la persona che ama. In un bellissimo richiamo visivo al suo battesimo, il sangue di Villanelle forma l’immagine delle ali di un angelo mentre il suo cadavere galleggia nell’acqua ed Eve nuota per raggiungerla.

Carolyn vede la possibilità di usare questo come biglietto per tornare all’MI6 e ordina l’omicidio di Villanelle.

Villanelle ed Eve incontrano Carolyn e Pam (Anjana Vasan) per l’ultima volta al pub dell’MI6 a Londra ed Eve rende chiare le sue intenzioni di uccidere i Dodici durante la loro riunione segreta. Carolyn vede la possibilità di usare questo come biglietto per tornare all’MI6 e ordina l’omicidio di Villanelle. L’eliminazione dei Dodici – e di tutti coloro che sono associati a loro, compresa Villanelle – è il passaggio di Carolyn per tornare all’MI6. Anche se Eve ha raggiunto il suo obiettivo di eliminare i Dodici, grazie a Villanelle, Carolyn manipola tutti e alla fine ne esce vincitrice.

La giornata perfetta di Villanelle ed Eve prepara il loro tragico finale

Dopo essere fuggite dall’isola scozzese di Gunn, Eve e Villanelle intraprendono un viaggio insieme a Londra che finalmente cristallizza la loro relazione. Eve confessa di voler “stare con” Villanelle e ottenere il suo aiuto per uccidere i Dodici.

Per Villanelle, è stato sufficiente come mea culpa per l’incontro di Eve con Hélène. Inoltre, quando Eve ha accecato Gunn, Villanelle ha capito che Eve era più simile a lei di quanto volesse ammettere. Lentamente, Villanelle ed Eve si avvicinano l’una all’altra. È esattamente ciò che Villanelle vuole da Eve: condividere le cose banali e quotidiane che la maggior parte delle persone trova noiose, ma che Villanelle trova “affascinanti perché sono Eve”.CorrelatiKilling Eve: perché Eve odia Villanelle nella stagione 4 (nonostante il finale della stagione 3)Dopo il finale agrodolce della stagione 3 tra Eve e Villanelle, ecco perché la stagione 4 di Killing Eve inizia con Eve arrabbiata con la bionda assassina russa.

Eve cede anche al suo desiderio di stare con Villanelle. Per la prima volta, si comportano come una coppia ed è perfetto. Tuttavia, questo è Killing Eve, e questi momenti felici sono offuscati da una minacciosa nube di disastri imminenti, che viene preannunciata quando Eve si fa leggere i tarocchi e riceve la carta della Morte.

Per il pubblico, che ha aspettato quattro stagioni per vedere Eve e Villanelle insieme, il loro viaggio on the road completa la loro relazione. La storia d’amore di Eve e Villanelle non ha avuto un lieto fine, ma sono state insieme nel modo in cui hanno sempre sperato, e avrebbe potuto funzionare nel loro modo unico e bizzarro.

Carolyn ha sempre saputo chi ha ucciso Kenny

Killing Eve non rivela mai chi ha ucciso Kenny Stowton (Sean Delaney) all’inizio della terza stagione, ma Carolyn ha sempre saputo chi è stato. Nessun altro sapeva con certezza chi avesse ucciso Kenny, ma probabilmente era stato preso di mira dai Dodici. Sfortunatamente, quando Konstantin ha detto a Kenny che era in pericolo, Kenny ha fatto un passo indietro, cadendo dal tetto dell’edificio Bitter Pill e morendo.

In un certo senso, Carolyn sa che la morte di Kenny è stata un incidente, ma usa il suo desiderio di scoprire chi “ha dato l’ordine” come motivazione per distruggere i Dodici. La vendetta è un motivo conveniente per dare la caccia ai Dodici.

Carolyn è sempre stata complice perché ha partecipato alla formazione dei Dodici nel 1979.

Come rivelato dal flashback della quarta stagione di Killing Eve, Carolyn è sempre stata complice perché ha partecipato alla formazione dei Dodici nel 1979. Da giovane spia, Carolyn (Imogen Daines) era legata alla leadership originale dei Dodici, anche se questi ultimi sono diventati un’entità diversa durante gli eventi di Killing Eve. Ma per Carolyn non esiste vita al di fuori dell’attività di spia, e la sua devozione al servizio segreto britannico costa a Martens la vita di suo figlio, che è morto, e l’allontanamento da sua figlia Geraldine. Martens deve tornare all’MI6 e usa Eve e Villanelle per distruggere i Dodici.

Perché anche Konstantin doveva morire (era giunto il momento)

Pam uccide Konstantin Vasiliev su ordine di Hélène, ma, in una commedia degli errori degna di nota, non ce n’è bisogno perché Hélène è già morta, cosa che Pam non sapeva quando ha ucciso la sua insegnante e figura paterna. Tuttavia, anche Konstantin era sorpreso di essere ancora vivo così avanti nella Killing Eve stagione 4. In verità, il supervisore di Villanelle aveva esaurito da tempo la sua utilità per i Dodici (e per la serie in generale). Tuttavia, il fatto che Vasiliev sia vissuto così a lungo è una testimonianza della popolarità di Konstantin e della performance sempre piacevole di Kim Bodnia.

Konstantin viene ucciso da un assassino dei Dodici da lui stesso addestrato, nonostante l’impressione persistente che sarebbe morto per mano di Villanelle. In un certo senso, Konstantin ha fatto il suo lavoro “correttamente” perché Pam alla fine rifiuta l’offerta di lavoro di Carolyn e la vita da assassina. Questo rompe il ciclo di reclutamento di ragazze giovani da parte dei Dodici. Purtroppo, Konstantin lascia la sua tormentata figlia Irina, che non sa che suo padre è morto nel finale di Killing Eve. Almeno Konstantin è riuscito a dire a Carolyn, tramite Pam, che l’amava. Hanno contribuito a fondare The Twelve come spie sotto copertura rivali.

Come Killing Eve ha dimostrato il titolo della serie

Nonostante Eve abbia ricevuto la carta dei tarocchi della Morte, Killing Eve alla fine ha soddisfatto il suo titolo criptico. “Killing Eve” non è mai stato inteso in senso letterale. Piuttosto, la serie ha sempre riguardato la morte metaforica di chi era Eve all’inizio della serie.

Eve era sposata e conduceva una vita monotona, ma dentro di lei c’era sempre stato “un mostro” che è stato liberato quando è diventata ossessionata da Villanelle. Killing Eve ha sempre riguardato la trasformazione di Eve nella persona che è veramente, che si completa finalmente quando balla al matrimonio mentre Villanelle uccide The Twelve.

È il battesimo di Eve che fa eco al battesimo di Villanelle all’inizio della stagione 4 di Killing Eve.

Perdere Villanelle per sempre nel Tamigi, all’ombra del Tower Bridge dove hanno deciso di separarsi alla fine della terza stagione di Killing Eve, è stato l’ultimo passo verso la “morte di Eve”. Quando Eve perde Villanelle e sale in superficie nel Tamigi per urlare di angoscia, è il battesimo di Eve che riecheggia quello di Villanelle all’inizio della quarta stagione di Killing Eve.

Non è chiaro cosa succederà a Eve in seguito, ma lei sopravvive alla serie, il che sembra corretto, anche se Villanelle incontra la sua fine. La crescita e la metamorfosi di Eve, con tutti i momenti bui e sordidi che ne derivano, sono il vero punto centrale di Killing Eve. La quarta stagione lo ribadisce con i flashback di Eve sui suoi vecchi amici come Elena e soprattutto il suo amato Bill, che Villanelle ha ucciso a Berlino. Eve è completamente cambiata dalla prima stagione di Killing Eve e il suo futuro è una questione che la serie lascia volutamente aperta all’interpretazione.

Ci sarà mai una quinta stagione di Killing Eve?

È in fase di sviluppo un prequel di Killing Eve su Carolyn e potrebbero esserci altri spin-off. Tuttavia, la serie principale Killing Eve è definitivamente terminata. I produttori e le protagoniste di Killing Eve, Sandra Oh e Jodie Comer, stanno abbandonando i loro ruoli iconici e non ci sono piani per una quinta stagione o per un film su Killing Eve. La morte di Villanelle preclude qualsiasi continuazione, poiché non esiste Killing Eve senza Eve e Villanelle al centro della trama.

Tuttavia, con così tanti film e serie TV che vengono riproposti e rivisitati, non è impensabile che Killing Eve possa tornare un giorno. Anche la morte di Villanelle potrebbe essere potenzialmente annullata, sopravvivendo miracolosamente ai colpi di pistola e all’annegamento.

Un lieto fine per Eve e Villanelle non era realisticamente possibile. Nonostante ciò che alcuni spettatori pensano dei momenti finali della quarta stagione di Killing Eve, è stata la migliore stagione complessiva della serie dopo la prima. Vale la pena assaporare il viaggio imprevedibile e affascinante che Eve e Villanelle ci hanno fatto compiere fino alla fine.

Come è stato accolto il finale di Killing Eve

Il finale di Killing Eve sarebbe stato comunque difficile da vendere. Per quattro stagioni, Eve e Villanelle hanno inseguito la loro relazione “lo faranno o non lo faranno?”. Tuttavia, mentre il finale di The Killing Eve spiegava che Villanelle aveva visto quel momento di felicità con Eve, lei muore poco dopo, il che significa che nessuno in questa serie, a parte la manipolatrice Carolyn, riceve un finale in qualche modo felice. Non è un finale veramente felice perché, anche se lei potrebbe riottenere il suo ruolo di spia, perde tutte le persone a lei care, compresi suo figlio, sua figlia e probabilmente Eve e Pam.

Le reazioni sono state feroci. La serie si è conclusa con la morte di Villanelle, Eve che urlava di dolore e Carolyn al comando. Tuttavia, il finale non mostra in alcun modo come Eve o Carolyn reagiscono a questo evento, né fa alcun accenno a Pam per suggerire un futuro. Finisce semplicemente con la morte di Villanelle. È quasi come se questa fosse la storia di Villanelle e finisse con lei. Questo ha danneggiato la serie. Anche se dal punto di vista narrativo potrebbe essere stata la migliore dalla prima stagione, ha ottenuto il punteggio più basso dalla critica, attestandosi al 53% su Rotten Tomatoes.

Un problema, sia per i critici che per il pubblico, è che presenta quello che alcuni chiamano il tropo “Bury Your Gays” (seppellisci i tuoi gay).

Un problema, sia per i critici che per il pubblico (che gli ha assegnato un punteggio estremamente basso del 30% su Rotten Tomatoes), è che presenta quello che alcuni chiamano il tropo “Bury Your Gays” (seppellisci i tuoi gay). Si tratta di un tropo in cui un personaggio di una serie TV o di un film dichiara il proprio amore e trova la felicità in una relazione LGBTQ+, solo per morire immediatamente dopo. Supernatural è stato accusato di questo quando Castiel ha ammesso il suo amore per Dean ed è morto, mentre The 100 lo ha fatto quando Lexa è morta dopo essersi ufficialmente messa insieme a Clarke. Questo accade anche in Killing Eve, quando le due donne esprimono il loro amore e Villanelle muore per concludere la serie.

Cosa hanno detto Jodie Comer e Sandra Oh sul finale di Killing Eve

Sebbene i fan possano aver trovato il finale della serie insoddisfacente, le attrici Sandra Oh e Jodie Comer hanno ritenuto che il finale della serie avesse senso per la storia raccontata. Oh, in particolare, riteneva che la serie dovesse essere insoddisfacente. Lo ha spiegato in un’intervista a Elle:

Penso che sia fedele a questa serie. Come pubblico, vuoi essere soddisfatto. Vuoi sapere. Del tipo: “Voglio essere soddisfatto. Voglio che tutto sia risolto. Voglio capirlo”. Ma non è così.

Ha anche continuato dicendo alla rivista che l’ultima scena di Eve nella serie, in cui il suo personaggio urla nell’acqua, è stata l’ultima che Oh ha girato per la serie, e non era sicura di averla interpretata bene. Nonostante ciò, l’emozione di girare la fine dello show ha probabilmente funzionato per il personaggio, lasciando il pubblico a chiedersi cosa succederà dopo per lei.

L’ultima scena di Eve nell’acqua che urla al mondo è stata in realtà l’ultima scena che ho girato. Eravamo sotto pressione per il tempo, abbiamo avuto problemi con la telecamera e hanno chiuso la giornata. Mi è sembrato ambiguo. Non sapevo se ci fossi riuscita. È stata una giornata estremamente emozionante. Penso che una delle cose speciali dello show sia, si spera, quanto sia soddisfacente non ottenere ciò che si desidera, legato con un bel fiocco. Non c’è mai stata chiarezza tra i personaggi, quindi il finale di Eve ci lascia con una domanda: come andrà avanti?

Comer ha avuto un’esperienza simile, in quanto l’ultima scena che ha girato per la serie è stata anche l’ultima ripresa di Villanelle per lo show. Anche lei ha parlato dell’esperienza con Elle, definendola surreale:

La cosa davvero surreale è stata che l’ultima scena che abbiamo girato è stata l’ultima scena in assoluto di Villanelle. È stato strano perché, una volta girata, era finita. C’era qualcosa di perfetto, in un certo senso, nel concludere con quell’ultima scena di lei. Ma è stato strano. È stato davvero strano! La cosa bella è che Sandra e io siamo state insieme per tutta l’ultima settimana, quindi abbiamo potuto vivere quell’esperienza insieme alla troupe.

Comer ha anche definito il finale della serie “inevitabile”. Credeva che la serie dovesse concludersi con il suo personaggio che salvava Eve, dimostrando quanto fosse cambiata e non riuscendo infine a sfuggire al suo destino:

Era inevitabile. È come un gatto con nove vite. Ciò che mi è piaciuto di quel momento è stato il fatto che fosse stato un gesto davvero altruista a causarlo. Mi è sembrato giusto che in quel momento lei proteggesse Eve. C’era qualcosa in quel gesto protettivo, credo, che significava quanto fosse cambiata. All’inizio cercava disperatamente di cambiare e non credo si sia mai resa conto di quanto fosse cambiata, il che è molto triste. Quel momento mostra davvero come Eve abbia cambiato la sua vita.

Entrambe le attrici concordano sul fatto che Villanelle doveva morire affinché la serie potesse concludersi, anche se il pubblico potrebbe non essere d’accordo. Oh ha rivelato nella stessa intervista che in origine era il suo personaggio a morire. Questo avrebbe probabilmente reso i fan ancora più arrabbiati. Il finale della serie ha contribuito a mostrare quanto lontano avessero portato le due protagoniste le vicende di Villanelle ed Eve e, sebbene un lieto fine per loro avrebbe sollevato i fan, non avrebbe fornito la conclusione che Killing Eve richiedeva.