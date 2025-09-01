Venezia 82, le foto dal red carpet di The Smashing Machine con Dwayne Johnson e Emily Blunt

Il red carpet della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ha accolto ieri il cast di The Smashing Machine, il film diretto da Benny Safdie presentato in concorso e già tra i più discussi della manifestazione.

Grande protagonista della serata è stato Dwayne Johnson, che nel film interpreta il leggendario lottatore di MMA Mark Kerr, ruolo che segna una svolta drammatica nella sua carriera. Al suo fianco, sul tappeto rosso, anche Emily Blunt, splendida interprete di Dawn Staples, moglie di Kerr.

Accanto a loro hanno sfilato anche Ryan Bader (nel ruolo di Mark Coleman), Bas Rutten nei panni di sé stesso, Oleksandr Usyk (Ihor Vovčančyn), Lyndsey Gavin (Elizabeth Coleman), Satoshi Ishii (Enson Inoue), James Moontasri (Akira Shoji) e Yoko Hamamura (Kazuyuki Fujita), completando un cast che unisce cinema e autentiche leggende delle arti marziali miste.

Gli scatti dal red carpet mostrano l’entusiasmo e la grande accoglienza riservata al film, che racconta con intensità la vita e le fragilità di uno dei più grandi campioni della storia delle MMA. The Smashing Machine ha già catturato l’attenzione del pubblico e della critica per l’approccio realistico e la regia tesa e immersiva di Benny Safdie, al suo debutto da solista.