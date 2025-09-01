The Hateful Eight: la spiegazione del finale del film

The Hateful Eight è il film western del 2015 diretto da Quentin Tarantino con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh e Walton Goggins, tra gli altri. Il film è incentrato su otto sconosciuti che sfuggono a una bufera di neve e trovano rifugio nella “Minnie’s Haberdashery”. Tra i viaggiatori ci sono il maggiore Warren, John Ruth e la sua preda Daisy Domergue, e Chris Mannix, tutti diretti a Red Rock. Costretti ad aspettare che la bufera passi nella stessa baita, dove regna una tensione pericolosa, ognuno cerca di sopportare le differenze degli altri e sopravvivere alla notte.

Il film è ambientato dopo la guerra civile americana ed esplora temi quali la razza, la politica e la vendetta, il tutto all’interno di un’unica location per la sua intera durata. Naturalmente, qualcuno tra i presenti non è chi dice di essere e il pericolo di morte può arrivare quando meno ce lo si aspetta. Se siete interessati a scoprire come finisce questo incontro casuale per questi personaggi, ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di The Hateful Eight.

La trama di The Hateful Eight

Il maggiore Marquis Warren, un veterano afroamericano dell’Unione diventato cacciatore di taglie si ritrova senza cavallo nel bel mezzo di una bufera di neve in arrivo. Chiede un passaggio a John “Il Boia” Ruth, un altro cacciatore di taglie che sta viaggiando verso Red Rock per consegnare la sua ultima preda, Daisy Domergue, al patibolo. Lungo la strada, raccolgono un altro autostoppista smarrito, Chris Mannix, figlio di Erskine Mannix, un ex leader confederato. John Ruth è riluttante ad accettare Mannix all’inizio, ma deve acconsentire quando Mannix afferma di essere il nuovo sceriffo di Red Rock.

Durante il viaggio in carrozza, Mannix rivela che il Sud ha messo una taglia di 30.000 dollari sulla testa di Warren per essere fuggito e aver bruciato un campo di prigionieri durante la guerra. Di conseguenza, l’animosità tra loro cresce. Con l’avvicinarsi della bufera di neve, O.B., il cocchiere di Ruth, ferma il carro alla merceria di Minnie per ripararsi. Tuttavia, invece di essere accolti dalla proprietaria della baita, Minnie, e da suo marito, Sweet Dave, il gruppo trova Bob. Quando gli viene chiesto, Bob informa Warren che Minnie e Dave sono partiti per un viaggio a casa della madre di Minnie e hanno lasciato lui ad occuparsi della baita.

All’interno della capanna, Warren e Ruth trovano tre sconosciuti che sembrano trovarsi nella loro stessa situazione. Uno di loro chiede di vedere il mandato di arresto di Ruth e rivela di essere Oswaldo Mobray, il boia di Red Rock. Ruth continua a girare per la stanza e a fare conoscenza con gli uomini con cui condividerà il tetto per il resto della bufera di neve. Uno di loro, un cowboy di nome Joe Gage, gli dice che sta andando a trovare sua madre per Natale e attira i sospetti di Ruth. L’ultimo uomo è Sanford Smithers, un generale confederato che rifiuta con disprezzo di conversare con Ruth.

Mobray chiede poi a Mannix se è proprio lui ad avere una lettera del presidente Lincoln, avendo sentito delle voci al riguardo. Più tardi, quando Mannix riconosce Smithers come generale, questi gli racconta dei suoi piani a Red Rock. Il figlio di Smithers, Chester Charles Smithers, era venuto a Red Rock in cerca di opportunità finanziarie ma aveva finito con il rimetterci la vita. Smithers ha quindi acquistato una tomba per il figlio scomparso nel cimitero della città. Quando Warren entra infine nella capanna, si trova faccia a faccia con Smithers. I due avevano combattuto nella battaglia di Rouge su fronti opposti.

Quando la tensione nella stanza inizia a salire, Mobray suggerisce di dividere la capanna in due: il camino come Georgia, il lato sud, e il bar come Philadelphia, il lato nord. John sospetta che sia in atto un piano più grande, che coinvolge un tentativo di liberare Domergue dalla sua prigionia. Confisca le armi di tutti tranne quelle di Warren e chiede a O.B. di sbarazzarsene. A cena, Mannix chiede a Warren della sua lettera del presidente Lincoln e si rifiuta di credere alla sua legittimità. Dopo che Ruth cerca di difenderla, Warren ammette di aver mentito sulla lettera. Ruth è scontenta della scoperta. In seguito, Warren va a parlare con Smithers.

Il generale confederato è inizialmente riluttante a parlare con Warren. Tuttavia, alla fine discute con lui della sua vita dopo la guerra. Quando si parla di suo figlio, Warren dice a Smithers che conosceva Chester Charles e rivela di essere stato lui a ucciderlo. Dopo aver consegnato una pistola a Smithers, Warren racconta del suo incontro con Chester Charles, che era venuto a reclamare la taglia sulla sua testa. Warren condivide in modo proattivo i dettagli cruenti di come abbia violentato e ucciso il figlio di Smithers per vendicarsi delle sue azioni durante la guerra.

Smithers prende la pistola e la punta contro Warren. Tuttavia, Warren è più veloce e più preparato. Estrae la sua pistola e uccide il vecchio. Nel frattempo, Domergue assiste mentre qualcuno avvelena il caffè mentre tutti sono distratti da Warren e Smithers. Gage e O.B. si sbarazzano poi del corpo di Smithers mentre Mannix, Ruth e Mobray discutono della legalità dell’omicidio appena avvenuto nella baita. Domergue osserva Ruth e O.B. bere il caffè avvelenato e rimane in silenzio. Prende la chitarra e inizia a cantare una canzone.

Inizialmente, Ruth trova la sua canzone divertente, ma presto si arrabbia dopo un verso particolarmente minaccioso. Distrugge la chitarra e ammanetta Domergue a sé stesso. Poco dopo, Ruth e O.B. vomitano entrambi una quantità preoccupante di sangue. Rendendosi conto della gravità della situazione, Ruth inizia ad attaccare Domergue. Mentre i due lottano, Domergue riesce a strappare la pistola a Ruth e gli spara uccidendolo.

Chi ha avvelenato il caffè?

Dopo che Ruth beve il caffè e muore, Warren capisce che qualcuno deve aver avvelenato la caffettiera e interroga tutti al riguardo. Lascia Domergue ammanettato al corpo di Ruth e mette in fila gli altri uomini con la faccia rivolta verso il muro, puntando loro contro la pistola. Esclude rapidamente Mannix dai sospettati, dato che questi aveva quasi bevuto lo stesso caffè pochi istanti prima che Ruth vomitasse sangue. Warren consegna quindi una pistola a Mannix e si avvale del suo aiuto per trovare il vero colpevole. Mannix ritiene che il responsabile sia Gage il Cowboy, ma Warren non si affretta a dare per scontato nulla.

Warren interroga prima Bob perché da tempo nutre dei sospetti su di lui. Warren sostiene che lo stufato che Bob ha servito per cena aveva esattamente lo stesso sapore dello stufato di Minnie. Giunge alla conclusione che si trattava, in realtà, dello stufato di Minnie, il che contraddice la versione di Bob secondo cui la coppia era fuori città da una settimana. Warren deduce anche che Sweet Dave non sarebbe mai partito senza la sua amata poltrona. Quando Warren solleva le coperte dal poggiatesta della poltrona, trova una grande macchia di sangue sulla sedia.

Warren ricorda poi a Bob le tendenze razziste di Minnie nei confronti dei messicani. Pertanto, lei non avrebbe mai lasciato la sua baita sotto la custodia di Bob, un messicano. Avendo scoperto la bugia di Bob, Warren lo uccide. Tuttavia, il colpevole del caffè avvelenato rimane ancora sconosciuto. Ruth era stato scettico fin dall’inizio riguardo al fatto che qualcuno potesse interferire nella sua cattura di Domergue. Aveva pensato che Domergue avesse dei complici nella baita e che alcuni uomini fossero in combutta con lei.

Warren ripone la sua fiducia nella teoria di Ruth e minaccia di far bere a Domergue il caffè avvelenato a meno che qualcuno non confessi. Di conseguenza, Cage si fa avanti e confessa. Tuttavia, prima che Warren possa ucciderlo, Jody spara a Warren tra le gambe da sotto il pavimento della capanna. Di conseguenza, scoppia una sparatoria in cui Mannix e Mobray si sparano a vicenda. A questo punto, la narrazione si ferma e torna indietro, mostrandoci con un flashback ciò che è accaduto nella baita prima che Warren, Mannix, Ruth e Daisy vi arrivassero.

La banda di Jody e Daisy Domergue

Jody Domergue è il fratello di Daisy Domergue e il capo della sua banda, con una taglia di 50.000 dollari sulla sua testa. Dopo aver saputo della cattura di sua sorella e della sua futura esecuzione a Red Rock, Jody si reca alla merceria di Minnie con tre dei suoi uomini: Marco, Pete Hicox e Douglass, che assumono rispettivamente i nomi falsi di Bob, Oswaldo Mobray e Joe Gage. I membri della banda uccidono tutti quelli che si trovano nella capanna, compresi Minnie e Sweet Dave, e poi preparano il terreno affinché Ruth possa entrare con Daisy.

Tuttavia, non hanno tenuto conto della presenza di Warren e Mannix. Dopo la sparatoria, Mannix tiene Douglass e Pete sotto tiro mentre Warren ordina a Jody di uscire da sotto il pavimento. Jody obbedisce dopo che Warren minaccia di uccidere sua sorella Daisy. Dopo che i due fratelli si sono scambiati qualche parola, Warren spara un colpo alla testa di Jody, uccidendolo. Dopo la morte di Jody, Daisy e il resto dei membri della banda cercano di inseguire Mannix per rivoltarsi contro Warren e ucciderlo. Daisy gli dice che 15 membri della loro banda stanno aspettando a Red Rock il ritorno di Daisy e che, se lei non tornerà, la banda saccheggerà l’intera città.

Dice anche a Mannix che può reclamare la taglia su Marco, ormai morto, e su Pete, che sta per morire. Warren porta intanto a termine il lavoro uccidendo Pete. Douglass recupera un’arma nascosta e cerca di contrattaccare, ma Warren e Mannix gli sparano prima che possa fare qualcosa. Daisy sta ancora cercando di stringere un accordo con Mannix. Warren cerca di spararle, ma la sua pistola è ormai scarica. Ciononostante, Mannix rifiuta l’offerta di Daisy perché non crede alle sue affermazioni sui 15 membri della banda. Inoltre, Mannix nutre rancore nei suoi confronti per avergli quasi fatto bere il caffè avvelenato.

Mentre affronta Daisy a riguardo, Mannix sviene per la perdita di sangue e cade a terra. Daisy si rende conto di poter avere il sopravvento sul gravemente ferito Warren e corre a prendere una pistola lì vicino. Tuttavia, il peso del cadavere di Ruth la trattiene. Afferra allora una lama e taglia il braccio di Ruth. Tuttavia, prima che Daisy possa raggiungere l’arma, Mannix si sveglia e le spara. Mannix e Warren decidono quindi di rendere omaggio a John “Il boia” Ruth e preparano un cappio per Daisy Domergue. I due tirano la corda e la guardano mentre muore impiccata.

Cosa succede a Warren e Mannix?

Dalla sparatoria contro Jody Domergue e i membri della sua banda, sia Warren che Mannix ne escono però gravemente feriti. Warren è praticamente castrato e rischia di morire per la perdita di sangue. Allo stesso modo, Mannix si trova in una situazione simile a causa del proiettile nella gamba. Anche se i due riuscissero in qualche modo a sopravvivere alle loro ferite, non sarebbero in grado di sopravvivere senza cibo e acqua. Quando decidono di uccidere Daisy Domergue, accettano anche la loro inevitabile morte.

Come ultimo atto prima di morire, uccidono quindi Daisy nel modo in cui Ruth avrebbe voluto che morisse. In seguito, Mannix chiede di vedere la lettera contraffatta di Lincoln di Warren. Legge la lettera ad alta voce mentre i due si avvicinano sempre più alla morte. Alla fine, anche Warren e Mannix muoiono nella capanna come il resto degli Odiosi Otto. Il film si conclude così con la morte di tutti i personaggi, con alcuni misteri irrisolti (c’è davvero una banda di 15 uomini) e la certezza che in un modo o nell’altro non si può sfuggire al proprio destino.

