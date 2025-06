Old Guy con Christoph Waltz su Prime Video

È disponibile in esclusiva su Prime Video dal 23 giugno, distribuito in Italia da DUS, Old Guy, il nuovo, attesissimo action thriller con protagonista il due volte Premio Oscar Christoph Waltz.

Cosa succede in Old Guy

Il film racconta la storia di un ex assassino professionista ormai in pensione, costretto a tornare in azione quando il suo passato torna a bussare alla porta. Tra ironia tagliente, scontri ad alta tensione e un carisma inconfondibile, Christoph Waltz porta sullo schermo un personaggio memorabile, in equilibrio tra il cinismo della vecchia scuola e l’inesperienza della nuova generazione con cui si troverà a collaborare.

Chi sono i protagonisti di Old Guy

Christoph Waltz, attore austriaco noto per la sua straordinaria capacità di interpretare ruoli complessi e caratterizzati da una raffinata ambiguità morale, Christoph Waltz è diventato famoso a livello internazionale per le sue interpretazioni in film diretti da Quentin Tarantino, grazie alle quali ha vinto ben due Premi Oscar come Miglior attore non protagonista: Inglorious Basterds (2009) in cui interpreta un ufficiale nazista brillante e spietato, nella sua performance più memorabile che gli è valsa. oltre l’Oscar, anche il Golden Globe e la palma a Cannes; e Django Unchained, in cui interpreta un cacciatore di taglie colto e carismatico.

Accanto a Waltz, nei panni di Anata, troviamo l’iconica Lucy Liu, attrice asiatica affermatasi a Hollywood grazie alla sua versatilità, interpretando con successo ruoli memorabili in film e serie di grande popolarità come Kill Bill: Vol. 1 di Tarantino, Charlie’s Angels, Ally McBeal e molti altri.

Completa la rosa dei protagonisti il giovane e talentuoso Cooper Hoffmann, figlio del grande e compianto Philip Seymour Hoffman, che si è fatto già notare per la sua interpretazione nel film Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson.

Diretto da Simon West, Old Guy assicura un mix perfetto di azione, humor nero e colpi di scena. Un film imperdibile per gli amanti del genere e per tutti coloro che apprezzano l’inconfondibile eleganza interpretativa di Waltz.

Disponibile solo su Amazon Prime Video, Old Guy si aggiunge al ricco catalogo di contenuti originali e in esclusiva della piattaforma.