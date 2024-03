Jimmy Kimmel si è preso un momento durante la trasmissione degli Oscar, subito prima che Al Pacino presentasse il miglior film, per leggere ad alta voce l’ultimo post di Donald Trump sui social media che criticava Kimmel come conduttore degli Oscar di quest’anno.

“C’è mai stato un conduttore peggiore di Jimmy Kimmel agli Oscar. La sua apertura è stata quella di una persona inferiore alla media che cerca di essere qualcosa che non è, e che non potrà mai essere. Sbarazzatevi di Kimmel e magari sostituitelo con un altro ‘talento’ della ABC, George Slopanopoulos, che è stato fatto a pezzi ma a basso costo“, ha scritto Trump, intendendo probabilmente George Stephanopoulos. “Farebbe sembrare tutti sul palco più grandi, più forti e più affascinanti“.

“Anche uno show politicamente corretto davvero pessimo stasera, e per anni – Disarticolato, noioso e molto ingiusto“, ha continuato Trump. “Perché non danno gli Oscar a chi se li merita? Forse in questo modo il pubblico e gli ascolti televisivi torneranno a galla. RENDIAMO L’AMERICA DI NUOVO GRANDE!”.

Kimmel ha risposto a Trump sul palco dicendo: “Bla, bla, bla… Ok, ora vediamo se riuscite a indovinare quale ex presidente ha appena postato questa frase su TruthSocial. Qualcuno? No? Beh, grazie, Presidente Trump. Grazie per aver guardato, sono sorpreso che tu sia ancora – non è passato il tempo della prigione?“.

A parte la frecciatina di Kimmel prima dell’annuncio del premio finale, gli Oscar 2024 sono stati una serata sostanzialmente priva di riferimenti a Trump. Tuttavia, la politica ha giocato un ruolo importante. Molti partecipanti agli Oscar, tra cui Mark Ruffalo e Billie Eilish, hanno indossato spille rosse a sostegno del cessate il fuoco a Gaza. Le proteste legate al conflitto in corso a Gaza hanno attirato centinaia di partecipanti intorno al Kodak Theater e hanno finito per bloccare il traffico al punto che la cerimonia è iniziata con cinque minuti di ritardo.